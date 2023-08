Banalne błędy podczas kiszenia ogórków. Babcia dawałaby za to „po łapach”

Kiszone ogórki to jedne z najzdrowszych warzyw, a do tego wspaniale smakują. Są uwielbiane przez bardzo wiele osób, świetnie sprawdzają się jako dodatek do obiadu, sałatki lub kanapek. Choć ogórki kiszone można kupić w sklepie lub na bazarku, to te przygotowane samodzielnie w domu nie mają sobie równych. Kiszenie ogórków nie jest skomplikowane i przy odrobinie wprawy nie zajmuje to też zbyt wiele czasu. Jeśli ma się doświadczenie w kiszeniu ogórków, to naprawdę trudno o to, żeby się nie udały. Osoby, które robią to dopiero po raz pierwszy lub nie mają dużej wprawy w tej kwestii, powinny uważać na banalne błędy, przez które smak ogórków po ukiszeniu nie będzie tak wspaniały.

Najpopularniejsze błędy podczas kiszenia ogórków

W zależności od tego, co i w jakich proporcjach dodamy do zalewy – ogórki mogą mieć nieco inny smak. Tutaj możemy eksperymentować i przyrządzać je w wersji, którą najbardziej lubimy. Istnieją jednak też rzeczy, których zdecydowanie powinniśmy się wystrzegać podczas przygotowywania ogórków kiszonych. Najpopularniejsze błędy to między innymi:



Zalewa nie przykrywa ogórków w całośc i – zalewa powinna chronić ogórki kiszone przed dostępem tlenu. Należy je układać w słoiku dość ciasno, ponieważ jeśli będą pływać luźno – mogą wypłynąć na powierzchnię. Trzeba to robić z uwagi na to, że fermentacja nastąpi tylko, gdy warzywa będą całkowicie zalane płynem.

W jakim naczyniu kisić ogórki?

Kolejnym ważnym elementem podczas kiszenia ogórków jest wybór naczynia, w którym będą one poddawane fermentacji. Najczęściej są do tego wykorzystywane litrowe lub trzylitrowe słoiki. Nie jest to jednak jedyną opcją. Możecie wybrać też metodę, z której korzystały nasze babcie i ukisić wszystkie ogórki w jednym naczyniu. Mowa o ceramicznych lub kamionkowych beczkach albo garnkach, które są przeznaczone właśnie do kiszenia. Możecie również wykorzystać plastikowe wiaderko. Niezależnie od tego, jakie naczynie wybierzecie – pamiętajcie, że musi być ono sterylne. Nie może być też wyszczerbione lub pęknięte. Jeśli używacie zakrętek – sprawdźcie, czy nie ma na nich rdzy ani zabrudzeń.

