Ceviche z łososiem i mango. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”

Ceviche to nic innego, jak rodzaj sałatki z owocami morza lub świeżymi rybami. – Jesteśmy dzisiaj w Ameryce Południowej, choć oczywiście ceviche jest znane także w Europie. Wykorzystujemy tu surowe ryby, dlatego tak ważny jest dodatek cytrusów, które nam ścinają białko. My w naszym daniu dodajemy sok z limonki, ale może to być też np. owoc yuzu albo cytryna – tłumaczy Leszek Wodnicki.

Jak zrobić ceviche z łososiem?

Jak podkreśla Leszek Wodnicki w ceviche ważne jest równoważenie smaków. Stąd obok kwaśnego soku limonki, słodkie mango i ostre chili. – Sekretem dania jest dodatek mango, które nadaje tu wyjątkowej świeżości, ale zwróćcie też uwagę na sos. To tylko trzy składniki, a efekt jest niesamowity! – mówi kucharz. Taki sos można wykorzystać również do innych dań. – Gdybym miał go wykorzystać np. do sałatek, dodałbym jeszcze nieco oliwy. I uważajcie, bo ten sos jest ostry – mówi Leszek Wodnicki.



W przepisie wykorzystujemy składniki, które można kupić na stoiskach z kuchniami świata. To trawa cytrynowa, słodkie wino ryżowe czy sól morska w płatkach (sól Maldon), którą na koniec doprawiamy danie.

Na ceviche:

200 g surowego łososia pokrojonego w kostkę

mango pokrojone w kostkę

łodyga cienko pokrojonej trawy cytrynowej

czerwone chili pokrojone w drobną kostkę

łyżka posiekanego cienko szczypiorku

łyżka oleju sezamowego

sok limonki

sól Maldon

Na sos:

sok z 2 limonek

1 czerwone chili

1/2 czerwonej papryki

2 łyżki mirinu (słodkie wino ryżowe)

Do dekoracji:

rzodkiewka

mikroliście lub kiełki Sposób przygotowania Uszykuj składniki Uszykuj rzodkiewkę Wymieszaj składniki ceviche Zrób sos Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

