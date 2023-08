Owsianka na obiad. Poznaj przepisy na dwie smaczne zupy z płatkami owsianymi

Płatki owsiane to jeden z najzdrowszych produktów, który zdaniem dietetyków, powinien znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie. Większość osób, które pokochały owsiankę, jedzą ją na śniadanie. Przyrządzają ją na wodzie, mleku (również roślinnym), jogurcie, kefirze lub maślance. Ulubionymi dodatkami do niej są banany lub inne sezonowe owoce, miód, orzechy, ziarna oraz czekolada. Okazuje się jednak, że płatki owsiane świetnie nadają się jako baza do zup, które stanowią doskonałą propozycję obiadową.

Przygotuj zdrowe zupy na bazie płatków owsianych

Zupy z dodatkiem płatków owsianych są pożywne i zdrowe. Nie są też trudne w przygotowaniu. Pierwsza z nich jest dla wielbicieli tradycyjnych smaków. Przygotowujemy ją na warzywnym bulionie. Po ugotowaniu go należy dodać 50 g (ok. 5 łyżek) płatków na osobę i gotować je do miękkości przez ok. 10 minut. Poniżej przepis na bulion.

Przepis: Bulion warzywny Wegetariański, aromatyczny bulion. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 4 marchewki

2 pietruszki

pół selera

por

cebula

2 ząbki czosnku

pęczek natki pietruszki

garść suszonych grzybów (najlepiej borowików)

3 liście laurowe

5 kulek ziela angielskiego

sól, pieprz

3 litry wody

5 łyżek oleju Sposób przygotowania Pokrój i przesmaż warzywaSuszone grzyby zalej gorącą wodą w miseczce. Wszystkie warzywa oprócz pora, czosnku i zielonej pietruszki pokrój na kawałki. Nie muszą być staranne. Na dnie garnka rozgrzej olej, wrzuć pokrojone warzywa i przesmaż aż się zezłocą, dorzuć czosnek i jeszcze chwilę mieszaj. Gotuj bulionZalej warzywa wodą. Dodaj grzyby razem z wodą, w której się moczyły, wrzuć por i związany pęczek pietruszki. Dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Gotuj na wolnym ogniu co najmniej półtorej godziny. Przypraw solą i pieprzem. Odcedź gotowy bulion.

Druga propozycja to indyjski owsiany dhal, który przygotowuje się na bazie mleczka kokosowego. Dal jest zawiesistą i pożywną zupą, którą cenią weganie. W kuchni indyjskiej potrawa przygotowywana na bazie roślin strączkowych. W tej wersji zastępujemy ją płatkami owsianymi. Smakuje doskonale.

Przepis: Dhal z płatkami owsianymi Gęstą, pożywną zupę możesz podać ze świeżymi warzywami. Doskonale pasują pomidorki cherry i liście szpinaku. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Indyjska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki Płatki owsiane – 50 g

Mleczko kokosowe – 70 ml

Płatki migdałowe – 15 g

Skyr, naturalny – 150g

Szczypior siekany lub świeża kolendra – 2 łyżki

Przyprawy: curry, papryka słodka, chilli suszone, imbir świeży (kawałeczek,) opcjonalnie kumin mielony Sposób przygotowania Ugotuj płatki owsianePłatki owsiane zalej wodą i ugotuj, dodaj mleczko kokosowe i gotuj do uzyskania gęstej konsystencji. Dodaj przyprawyDodaj kolejno: curry, paprykę, kawałeczek imbiru świeżego lub nieco suszonego (zależnie od tego, jak bardzo go lubisz – łatwo przesadzić ), nieco kuminu mielonego. Wymieszaj, przykryj. Upraż migdałyNa rozgrzaną patelnię wsyp migdały, chwilę podprażaj z dodatkiem suszonego chilli i soli. Posiekaj szczypiorek i kolendręPosiekaj szczypior lub dodaj świeżą kolendrę. Podaj zupęOwsiankę przełóż do miski, dodaj szczypiorek i posyp całość migdałami. Obok podaj naturalny skyr lub serek naturalny homogenizowany dla zrównoważenia ostrości naszej potrawy i ekstra białka.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane są dobrym źródłem węglowodanów i błonnika. Zawierają także więcej białka i tłuszczu niż większość zbóż. Pół szklanki (78 gramów) suchych płatków owsianych zaspokaja jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na magnez i jedną piątą zapotrzebowania na żelazo.

Regularne jedzenie płatków owsianych wspiera zdrowe serce, pomaga obniżyć cholesterol i poziom cukru we krwi. Jedzenie płatków owsianych polecane jest osobom na dietach odchudzających.

Czytaj też:

Otręby pomogą zgubić oponkę z brzucha. W czym tkwi ich sekret?Czytaj też:

Owsianka z tymi dodatkami pomoże w zgubieniu boczków. Co do niej dodać?