Domowe drożdżówki ze śliwkami i kruszonką. Z tego przepisu zawsze wychodzą

Kupne drożdżówki? Nigdy nie będą takie, jak te domowe. W sezonie na śliwki – koniecznie z tymi owocami i oczywiście słodką kruszonką.

Jak zrobić domowe drożdżówki?

Tu nie ma drogi na skróty. Drożdżowe ciasto potrzebuje długiego wyrabiania. Jeśli robisz to ręcznie, poświęć na ten etap ok. 20 minut (są tacy, którzy uważają, że nie ma bardziej relaksującego zajęcia). Mikser z końcówką do wyrabiania ciasta załatwi sprawę w maksymalnie 10 minut. Śliwki na drożdżówkach najlepiej układać skórką do dołu. Opcjonalnie można śliwki dodatkowo posypać cukrem.

W naszym przepisie posypujemy drożdżówki – oprócz kruszonki – także ziarenkami sezamu, które nadadzą im oryginalności. Możesz pominąć ten dodatek, albo zastąpić go płatkami migdałów. Sprawdzą się tu także siekane orzechy – w tym przypadku najlepiej włoskie, ale mogą być także orzechy laskowe.

Jeśli mało ci słodyczy, gotowe drożdżówki możesz dodatkowo udekorować lukrem. Najprościej zrobić lukier mieszając cukier puder z sokiem z cytryny lub wodą (ok. łyżeczki płynu na pół szklanki cukru).

Jak zrobić idealną kruszonkę?

Jeśli chcesz jeszcze więcej kruszonki – to warto zapamiętać zasadę proporcji dla kruszonek: 2:1:1 (mąka, masło, cukier), i odpowiednio je sobie dobrać. To może być np. 100 g mąki, 50 g cukru i 50 g masła. Składniki należy wymieszać i odstawić do schłodzenia w lodówce. Skład kruszonki możesz zmieniać: zamiast pszennej mąki dodaj np. mąkę migdałową albo zmielone lekko płatki owsiane. Jeśli potrzebujesz wegańskiej kruszonki, wystarczy zastąpić masło olejem kokosowym.

Przepis: Drożdżówki ze śliwkami Pyszne, domowe drożdżówki z sezonowymi owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 10 Składniki

1 szklanka ciepłego mleka

50 g świeżych drożdży

3-4 łyżki cukru

pół kostki roztopionego masła

2 żółtka

szczypta soli

20-30 śliwek

na kruszonkę: 80 g mąki, 40 g masła, 40 g cukru

dodatkowo: jajko wymieszane z odrobiną mleka, sezam Sposób przygotowania Zrób zaczyn drożdżowyDrożdże wymieszaj z częścią ciepłego mleka, dodaj łyżkę mąki i część cukru, odstaw na 10 minut, aż zaczyn zacznie pracować. W tym czasie przesiej mąkę i uszykuj resztę składników. Wyrób ciastoDo mąki wymieszanej z solą i cukrem dodaj żółtka, ciepłe mleko, żółtka, masło i zaczyn drożdżowy. Wyrabiaj wszystko 10 minut mikserem z hakiem do ciasta drożdżowego. Jeśli wyrabiasz ręcznie, dodawaj masło porcjami, stopniowo wgniatając je w ciasto. Wyrobione ciasto przykryj ściereczką i odstaw na ok. 40 minut do wyrośnięcia. Przygotuj śliwki i kruszonkęŚliwki przekrój na połówki i wyciągnij pestki. Wymieszaj mąkę, cukier i masło – masę na kruszonkę odstaw do lodówki. Upiecz drożdżówkiPiekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Ciasto podziel na mniejsze części, formuj kulki i spłaszczone układaj na wyłożonej papierem blasze. Wgłębienia na nadzienie serowe możesz zrobić dociskając ciasto dnem szklanki lub innego naczynia. Wgłębienie wypełnij śliwkami. Przykryj drożdżówki i odstaw jeszcze na ok. 10-15 minut. Brzegi drożdżówek posmaruj jajkiem wymieszanym z mlekiem, posyp kruszonką i sezamem. Piecz 25 minut.

