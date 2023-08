Jak upiec pomidory? Dodaj jeden składnik, a wyjdą idealne

Choć zwykle jemy je na surowo, albo w postaci przecierów, to warto wiedzieć, że pomidory można także upiec. Pieczenie sprawia, że mają intensywny smak i aromat.

Jak upiec pomidory?

W najprostszej wersji wystarczy polać pomidory oliwą oraz doprawić solą i pieprzem. Ale jeśli dodasz jeszcze jeden składnik – gwarantujemy – wyjdą doskonałe. To cukier, najlepiej trzcinowy. – Cukier jest tu cichym bohaterem. Sprawi, że pomidory lekko się skarmelizują, a ich smak nie będzie płaski. Bardzo polecam taki sposób – tłumaczy Leszek Wodnicki, półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef.

Pomidory najlepiej piec w temperaturze 200 st. Celsjusza przez ok. 20-30 minut. Do pieczenia można wykorzystać pomidory bez skórki. Aby obrać łatwo pomidory, należy je kolejno sparzyć w gorącej wodzie i zahartować w zimniej.

Do czego wykorzystać pieczone pomidory?

Pieczone pomidory mogą być dodatkiem do letnich sałatek, świetnie pasują do serów. Ale z tak przygotowanych pomidorów można też zrobić aromatyczny sos albo zupę. Wystarczy zmiksować je z dodatkiem bulionu i innych ulubionych składników (np. czosnku, papryczki chili czy świeżych listków bazylii). Pieczenie z dodatkiem cukru sprawi, że cała potrawa będzie miała intensywny, pomidorowy smak. Pieczone pomidorki można zjeść zarówno na zimno, jak i na ciepło.

My przypominamy przepis Leszka Wodnickiego na włoską burratę z dodatkiem pieczonych pomidorów. Do zrobienia tego dania można wykorzystać zarówno żółte, jak i czerwone pomidory. To sycąca, a zarazem lekka przystawka, którą w letnie dni, można potraktować jako główny posiłek.

Przepis: Burrata z konfitowanymi pomidorami i olejem bazyliowym Proste i zdrowe danie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 200 g sera burrata (2 serki)

500 g żółtych pomidorków ananasowych

listki tymianku

liście świeżej bazylii i nasturcji

olej bazyliowy

oliwa z oliwek

sól

pieprz

cukier trzcinowy Sposób przygotowania Przygotuj pomidory Odcedź serek Zaserwuj danie

