Włoch zrobił swoja wersję placków ziemniaczanych. Dwa składniki zaskakują

Mattia Centini pochodzi z Włoch, ale mieszka w Krakowie. Jest znany jako twórca internetowy Throwback pasta i człowiek, który prowadzi warsztaty gotowania włoskich dań.

Placki ziemniaczane we włoskim stylu

Mattia Centini do swoich placków ziemniaczanych dodał pokrojoną w drobną kostkę szynkę (szynkę dorzucił do ciasta z grubo startych i odsączonych z wody ziemniaków i mąki pszennej). Włoch dodał do ciasta także drobno posiekaną natkę pietruszki. Oczywiście dodał także jajko, sól i pieprz. Szynka i pietruszka to jednak nie koniec zaskoczeń. Centini pokroił w plastry wędzony żółty ser, który wykorzystał już podczas smażenia placków: nałożył na patelnię porcję ciasta, na to plasterek sera i koleją porcję ciasta. Ten zabieg sprawił, że gotowy placek kryje w swoim wnętrzu smakowity, pełen aromatu, żółty ser. „Co o tym myślicie? Wypróbowalibyście moją wersję?” – zapytał swoich polskich fanów. Centini na koniec krótkiego filmu pokazał, jak zajada się plackami maczając je... w majonezie.

Jak zrobić idealne placki ziemniaczane?

Żeby placki ziemniaczane wyszły idealnie, trzeba wybrać odpowiedni gatunek ziemniaków. Najlepiej wybrać ziemniaki mączyste, które zawierają dużo skrobi i mało wody. To takie odmiany jak Bryza, Gracja, Ibis czy Tajfun. Sprawdzą się również uniwersalne: Irga, Irys, Flaming, Orlik czy Sante. Lepiej unikać ziemniaków sałatkowych. Przygotowując placki ziemniaczane trzeba uważać, aby nie przesadzić z ilością mąki (im mniej, tym lepiej). Jej nadmiar potrafi zepsuć całą konsystencję placków.

Czytaj też:

Placki ziemniaczane bez piekarnika i patelni. Gotowe w kilka minutCzytaj też:

Nadziewane i smażone kwiaty cukinii. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”