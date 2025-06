Nie każdy wie, z czym łączyć pomidory. Te dodatki uwolnią ich prozdrowotny potencjał

Pomidory mają wiele cennych właściwości. Na co dzień nie wykorzystujemy jednak w pełni ich prozdrowotnego potencjału. By go uwolnić, potrzebują bowiem odpowiedniego „towarzystwa”. Zobacz, w jakich połączeniach działają najlepiej.

Pomidory doskonale komponują się z wieloma różnymi składnikami. Najczęściej łączymy go z cebulą, szczypiorkiem lub rzodkiewką. To jednak zaledwie kilka spośród wielu różnych możliwości. Nie warto się do nich ograniczać. Jeśli nie masz pomysłu na „nowe” zestawienia smaków, nie martw się. Skorzystaj ze „ściągawki” przygotowanej przez lekarza Marka Skoczylasa. W jednym ze swoich materiałów ekspert wskazał najlepsze „towarzystwo” dla pomidorów. Takie, dzięki któremu zyskują nie tylko więcej smaku, ale też cennych właściwości. Pomidory z tym dodatkiem są jak tarcza dla organizmu Ekspert rodzi, by łączyć pomidory z tłuszczem. Dzięki temu zawarty w nich likopen staje się lepiej przyswajalny przez organizm. Zwiększa się jego biodostępność, nawet o kilkadziesiąt procent. To bardzo ważne biorąc pod uwagę fakt, że przywołany związek jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Zwalcza stres oksydacyjny wywołany zbyt dużą ilością wolnych rodników w organizmie. Łagodzi stany zapalne i zmniejsza ryzyko wielu chorób, między innymi miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, udaru mózgu czy schorzeń o podłożu nowotworowym. Jeśli chcemy wyciągnąć z pomidorów jak najwięcej dobrego, to zawsze jedzmy je w towarzystwie tłuszczu. [...] Przeprowadzone do tej pory badania wykazały, że nie ma większego znaczenia czy wybierzemy oliwę z oliwek, inny olej roślinny czy nawet masło. Likopen wchłania się niezależnie od składu spożywanych kwasów tłuszczowych. W praktyce oznacza to, że już dodatek tłustego sera, dodatek orzechów czy dodatek awokado [...] będzie przyczyniał się do poprawy przyswajalności likopenu. Natomiast ja [...] polecam konkretnie dodatek oliwy z oliwek – podkreśla Marek Skoczylas. Przeprowadzone badania dowodzą, jak wskazuje ekspert, że likopen zaczyna się lepiej wchłaniać już w obecności 10 gramów tłuszczu w przypadku posiłków zawierających przetwory pomidorowe. W przypadku świeżych produktów wymagana ilość tłuszczu jest nieco większa i wynosi 15 gramów. Wystarczą zatem dwie lub trzy łyżeczki. Z czym jeszcze łączyć pomidory? Doskonały „duet” tworzą pomidory i czosnek (zarówno pod względem smakowym, jak i zdrowotnym). Oba produkty wykazują działanie przeciwzapalne i chronią przed rozwojem schorzeń układu krążenia. Redukują ryzyko ich wystąpienia o ponad 20 procent. Z kolei połączenie pomidorów z brokułami zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory (na przykład raka prostaty czy żołądka. Kolejnym produktem, który doskonale współgra z pomidorami to zdaniem eksperta, łosoś. Połączenie kwasów omega-3 (których źródłem jest ryba) z likopenem poprawia kondycję skóry. Chroni ją przed promieniowaniem UV, zmniejsza widoczność zmarszczek i innych niedoskonałości. Wspiera również leczenie trądziku czy łuszczycy. Czytaj też:

Te lody z Biedronki to hit… ale tylko z wyglądu. Smak załamuje nawet fanów słodyczyCzytaj też:

Zrób to, gdy dopadnie cię ochota na słodkie. Fit mus czekoladowy gotowy w 15 minut