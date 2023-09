Tatar z gravlaxa. To prawdopodobnie najpiękniejsze danie, jakie jedliście

– To nie jest danie, które zrobicie w pięć minut, ale naprawdę warto, szczególnie jeśli szykujecie przyjęcie. Ja przetestowałem już na gościach i cóż mogę powiedzieć: zwariowali na punkcie gravlaxa w tym wydaniu – mówi Leszek Wodnicki.

Tatar z gravlaxa. Jak zrobić gravlaxa?

– Gravlax to przysmak doskonale znany w Skandynawii. To po prostu marynowana ryba. Tu marynujemy łososia w burakach, dzięki czemu ryba zyskuje nie tylko smak, ale i wyjątkowy kolor – mówi kucharz. Ważne: marynowanie ryby trwa trzy dni, dlatego zrobienie dania trzeba zaplanować wcześniej.

Jak dodaje Leszek Wodnicki, jedna z osób, które miały okazję próbować tatar w tym wydaniu, nazwała go... dekonstrukcją botwinki. – To ze względu na to, że mamy tu i buraki, i zakwas z buraków, i naszą polską maślankę. Ale tak naprawdę to danie to połączenie smaków z różnych części świata, bo obok łososia w wersji skandynawskiej i polskich akcentów w postaci buraków i maślanki, mamy tu też kimchi. To kapusta dodaje daniu ostrości i charakteru – wyjaśnia Leszek Wodnicki.

Gravlax:

700 g filetu z łososia (ze skórą, bez ości)

150 g soli kamiennej

50 g cukru trzcinowego

1 duży surowy burak

50 ml alkoholu

1 łyżeczka świeżo startego pieprzu

Tatar:

dwa średniej wielkości upieczone buraki

100 g kimchi

2 łyżki oleju sezamowego

100 g kawioru, np. z łososia

mikroliście do dekoracji

liście szczawiu do dekoracji

100 ml maślanki

50 ml zakwasu z buraka

50 ml oleju smakowego (tu: koperkowego)

1/2 pęczka cienkiego szczypiorku Sposób przygotowania Przygotuj gravlaxa Uszykuj składniki Pokrój łososia Pokrój resztę składników Zrób maślankę Nałóż danie Dodaj maślankę Udekoruj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

