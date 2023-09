Pomidorówka z czerwona soczewicą smakuje lepiej niż z ryżem. Przepis

Zupę pomidorową z dodatkiem soczewicy można ugotować na bulionie lub mięsnym wywarze, ale doskonale smakuje również przygotowana z samych warzyw. Czerwona soczewica ma delikatny, lekko słodkawy smak doskonale komponujący się z pomidorami, które stanowią główny składnik zupy. Ważne jest, że przed ugotowaniem nie trzeba jej wcześniej moczyć w wodzie. Przed włożeniem do garnka należy natomiast przepłukać ją pod bieżącą wodą. Gotuje się ok.10-15 minut.

Zupę z czerwoną soczewicą można doprawić tradycyjnie, wtedy smakiem przypomina tradycyjną pomidorówkę lub poeksperymentować z przyprawami, które nadają jej bardziej oryginalnego, orientalnego smaku. Wystarczy dodać do niej szczyptę kurkumy, chilli cayenne i starty świeży imbir.

Przepis: Pomidorówka z czerwoną soczewicą Możesz doprawić ją na dwa sposoby. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 1/2 litra passaty pomidorowej

2/3 szklanki czerwonej soczewicy (około 15 dag)

3 marchewki średniej wielkosci

1 korzeń pietruszki

1 cebula średniej wielkości

kawałek selera (około 5-7 dag)

por - tylko biała część

4 szklanki wody

4 łyżki oleju

1/3 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego

1/2 łyżeczki mielonej kolendry

sól

świeżo zmielony czarny pieprz

opcjonalnie: odrobina kurkumy, chili cayenne, 1 cm. utartego świeżego imbiru Sposób przygotowania Przygotuj warzywa i podsmaż na patelniObierz marchewkę, pietruszkę i seler. Pokrój w drobną kostkę (o boku około 1/2 cm). Z pora usuń wierzchnie liście, pokrój na cienkie plastry. Obraną cebulę pokrój w drobną kostkę. Na patelni rozgrzej olej, dodaj wszystkie warzywa, smaż przez minutę, cały czas mieszając. Podduś warzywa w garnkuWarzywa przełóż do garnka, wlej wodę, postaw na ogniu. Gotuj 5-7 minut, aż warzywa nieco zmiękną. Dodaj pomidory i soczewicęDodaj przecier pomidorowy i soczewicę. Dopraw zupę solą i pieprzem lub innymi przyprawami. Dokładnie wymieszaj. Gotuj na średnim ogniu, bardzo często mieszając, aż soczewica będzie miękka, ale jeszcze nieco chrupiąca (ok. 10 minut). Odstaw na kilka minut garnekGarnek zestaw z ognia i pozwól smakom przez kilka minut „dojrzeć”. Zupę podawaj udekorowaną listkami bazylii lub natki pietruszki.

Pomidorówka z dodatkiem czerwonej soczewicy jest niezwykle pożywna

Czerwona soczewica zawiera dużo białka roślinnego (w 1 filiżance soczewicy jest go ok. 17,8 g), węglowodany złożone i zdrowe tłuszcze, ale też cenny błonnik, który przyspiesza odchudzanie i daje na długo uczucie sytości. W jednej filiżance soczewicy jest go aż 15 gramów. Pokrywa 44 proc. zalecanego dziennego spożycia błonnika dla mężczyzn i 53 proc. dla kobiet. Czerwona soczewica jest też dość kaloryczna (100 g ma 125 kcal), ale ze względu na niski indeks glikemiczny (IG 30) hamuje uczucie głodu i stabilizuje poziom glukozy we krwi. Dlatego zalecana jest dla osób będących na dietach redukujących wagę. Bez obaw mogą włączyć ją do swojego jadłospisu osoby z cukrzycą i insulinoopornością.

Dlaczego warto jeść czerwoną soczewicę?

Czerwona soczewica jest dobrym źródłem witamin, zwłaszcza tych z grupy B (w tym w witaminy B6, kwasu pantotenowego i tiaminy), które korzystnie działają na układ nerwowy. Znajdziemy w niej wiele cennych dla organizmu minerałów: żelazo, magnez, potas, fosfor oraz miedź. Regularne spożywanie tego warzywa korzystnie wpływa na pracę serca i wzmacnia układ odpornościowy. Ponadto ten rodzaj soczewicy zawiera również fitoskładniki, tzw. izoflawony, które wykazują silne właściwości przeciwutleniające i zapobiegają wystąpieniu nowotworów oraz innych chorób przewlekłych. Jedzenie czerwonej soczewicy poprawia też kondycję skóry.

