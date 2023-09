Kaszak – ciasto z kaszy manny. Przepis na błyskawiczny deser

Ciasto kaszak przygotowywane z kaszy manny było bardzo popularne w polskiej kuchni w czasach PRL-u. W tamtym okresie często brakowało produktów, a pomysł na tani deser z dostępnej powszechnie kaszy stał się przysmakiem wielu osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie ciasto przygotować i teraz. Krótki czas przygotowania, niskie koszty i pyszny smak sprawia, że warto włączyć je do swojego kuchennego repertuaru. Niektórym przypomni się smak dzieciństwa, a dla innych będzie to nowość. Jeśli czasem zastanawiacie się, co jeszcze można zrobić z kaszy manny, to ciasto dla was.

Jakie składniki potrzebne są do przygotowania kaszaka?

Podstawowym składnikiem decydującym o ciekawym charakterze tego ciasta jest kasza manna. Ta powstająca w wyniku rozdrobnienia pszenicy kasza zawiera białko, minerały (żelazo i magnez) oraz witaminy z grupy B. Ze względu na to, że jest lekkostrawna, zalecana jest osobom zmagającym się z problemami układu pokarmowego. Mleko użyte do ciasta stanowi dobre źródło białka o wysokiej wartości biologicznej oraz składników mineralnych dobrych dla kości, w tym wapnia i fosforu. Dodatek masła do deseru wzbogaca go o witaminy A, D i K.

Zamiast piec specjalnie ciasto na bazę do tego deseru, co jest pracochłonne i pochłania energię, używamy tu gotowych herbatników. Warto zwrócić uwagę, aby były to herbatniki dobrej jakości, bez dodatku tłuszczu palmowego. Możemy też użyć biszkoptów takich jak do deseru tiramisu, które można dodać w całości lub pokruszyć.

Przepis: Kaszak – ciasto z kaszy manny Ciekawe w smaku i sycące. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 150 g kaszy manny

pół litra mleka

100 g masła

80 g cukru

cukier waniliowy

paczka herbatników lub biszkoptów Sposób przygotowania Przygotuj masęW rondelku zagotuj mleko z cukrem, cukrem waniliowym i masłem. Powoli dosypuj kaszę mannę, cały czas mieszając i uważając, aby nie pojawiły się grudki. Mieszaj i gotuj, aż masa będzie gęsta, co zajmie kilka minut. Jeśli grudki się pojawią, można użyć miksera, aby masa stała się jednolita. Przygotuj bazęKwadratowe naczynie średniej wielkości wyłóż herbatnikami lub biszkoptami. Nałóż na to masę z kaszy manny i równomiernie rozprowadź. Przykryj drugą warstwą ciastek. Wykończ ciastoKiedy ciasto wystygnie, przykryj je folią spożywczą i wstaw do lodówki. Będzie dobre po kilku godzinach a najlepsze następnego dnia.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując ciasto z kaszy manny?

Niektórzy lubią kaszaka w wersji czekoladowej. Aby takie ciasto przyrządzić, trzeba do masy z kaszą manną dodać 3 łyżki gorzkiego kakao. Istnieją też wersje ciasta składającego się z 2 warstw: waniliowej i kakaowej, przedzielonej dodatkową warstwą herbatników. W tym przypadku kakao dodajemy do połowy masy. Ciasto kaszak możemy, po nałożeniu ostatniej warstwy herbatników, polać rozpuszczoną czekoladą: mleczną lub gorzką w zależności od upodobań.

Uwaga: Ze względu na zawartość glutenu w kaszy mannie nie powinny jej spożywać uczulone na ten składnik. Ten deser nie jest również dla osób z nietolerancją laktozy ze względu na dodawane do niego mleko oraz masło.

