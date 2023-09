Pikle z buraków ożywią każde danie. Przepis na zdrową marynatę

Wczesna jesień to idealny moment na przyrządzenie pikli z buraków. W tym okresie warzywa korzeniowe są najświeższe i najsmaczniejsze, więc warto z tego skorzystać. Przyrządzenie pikli z buraków jest naprawdę proste. Buraki są warzywem cenionym przez najlepszych szefów kuchni, pikle dodadzą charakteru nawet zwykłej nudnej kanapce. Są też doskonałym dodatkiem do potraw mięsnych. Pobudzą też trawienie.

Co to są pikle?

Pikle, w odróżnieniu od warzyw kiszonych, przyrządza się poprzez dodanie do warzyw zalewy z octowej. Służy to nie tylko nadaniu smaku, ale przede wszystkim konserwacji warzyw. Ocet, ze względu na swe antybakteryjne działanie, stosowany jest do przechowywania żywności. Dawniej dodawany był nawet do wody, aby ta była zdatna do picia. W przypadku zalewy do pikli należy uważać, aby octu nie dodać za dużo, aby pikle nie były za kwaśne, ale też nie za mało, aby warzywa się nie zepsuły. Ważna jest kwasowość octu. Zwykły ocet spirytusowy ma ją na poziomie 10 procent, zaś octy winne czy jabłkowe na poziomie 6 procent. Te ostatnie są najbardziej polecane do pikli ze względu na swoje prozdrowotne właściwości i bogaty smak.

Wskazówki do przepisu na łatwe pikle z buraków

W naszym przepisie możesz użyć octu winnego lub jabłkowego, w zależności od tego, jaki masz w domu i jaki smak bardziej ci odpowiada. Mieszanka przypraw jest również zależna od twoich upodobać. Na pewno do pikli trzeba dodać czosnek i liść laurowy, gdyż doskonale pasują do buraków, opcjonalnie można dodać też kilka ziarenek gorczycy oraz pieprzu. Warto spróbować.

Przepis: Pikle z buraków Zdrowy dodatek do mięs. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg buraków (ok. 5 sztuk)

2 ząbki czosnku

250 ml octu winnego lub jabłkowego

250 ml wody

2 łyżki cukru, najlepiej brązowego

1 mała łyżeczka soli

2 liście laurowe

kilka ziarenek ziela angielskiego

łyżeczka ziaren gorczycy oraz pieprzu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotuj burakiBuraki umyj, obierz i pokrój w średniej grubości plasterki. Ułóż w słoiku, dodaj czosnek. Przygotuj zalewęW garnku zagotuj ocet z wodą, cukrem, solą i przyprawami. Gorącą zalewą zalej buraki w słoiku i zakręć słoik. Poczekaj, aż pikle dojrzejąPo wystygnięciu zalewy wstaw słoik do lodówki. Pikle można jeść po ok. 3-4 dniach a dobre będą nawet przez miesiąc.

Czy pikle z buraków są zdrowe?

Buraki to dostępne powszechnie źródło niezwykle zdrowych substancji. Warzywa te, szczególnie jedzone na surowo, jak w piklach, mają niski indeks glikemiczny (IG 30) i dość mało kalorii (43 kcal na 100 g). Zawierają też dużo cennego błonnika pokarmowego, wpływającego dobrze na pracę jelit. Ponadto obniżają ciśnienie krwi, działają przeciwnowotworowo i wspomagają pracę serca.

Użyty do pikli ocet ma również pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Badania wykazały, że kwas octowy, zawarty w occie jabłkowym lub winnym może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi. Dzieje się tak, ponieważ ocet spowalnia tempo trawienia węglowodanów. Tym samym zmniejsza skoki insuliny i uczucie głodu, co wspomaga proces utraty wagi.

Połączenie buraków, z działającym dobrze na nasz organizm octem owocowym będzie więc mieć dobry wpływ na nasze zdrowie i procesy trawienne.

Czytaj też:

Kiszone buraki na odchudzanie. W końcu wskoczycie w ulubione spodnieCzytaj też:

Ogórki w musztardzie – przepis na zdrową i smaczną przekąskę

Źródła: