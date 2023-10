Najlepsze drożdżówki ze śliwkami. Sekret? Cynamonowa kruszonka i lukier pomarańczowy

Dopada cię jesienna chandra? Popraw sobie humor tymi drożdżówkami. To nie są zwykłe drożdżówki ze śliwkami, bo tu nie żałujemy sobie dodatków: to słodka kruszonka z cynamonem i pyszny lukier pomarańczowy.

Idealne ciasto na drożdżówki ze śliwkami

Ważna jest jedna, podstawowa zasada: drożdżowe ciasto potrzebuje długiego wyrabiania. Jeśli robisz to ręcznie, poświęć na ten etap ok. 20 minut. Mikser z końcówką do wyrabiania ciasta załatwi sprawę w maksymalnie 10 minut (ty w tym czasie możesz napić się kawy). W naszym przepisie do tradycyjnego drożdżowego ciasta dodajemy jeszcze odrobinę cynamonu. Daj też ciastu czas na to, aby dobrze wyrosło. Nie pomijaj też etapu, kiedy dajesz wyrosnąć już gotowym bułeczkom ułożonym na blasze.

Drożdżówki możesz formować robiąc z ciasta kulki i je spłaszczając, ale możesz też ciasto rozwałkować na grubość ok. 1 centymetra i powycinać z niego kółka (np. wykorzystując szklankę).

Lukier i kruszonka do drożdżówek ze śliwkami

Rada jest jedna: nie żałuj kruszonki i nie żałuj lukru. Dodatek cynamonu i pomarańczy sprawia, cały dom pachnie tymi dodatkami. Kruszonkę robi się bardzo łatwo, wystarczy szybko wymieszać wszystkie składniki i schłodzić w lodówce (możesz też włożyć kruszonkę na chwilę do zamrażarki). Zamiast białego cukru możesz też wykorzystać tu cukier brązowy. RADA: do takiej kruszonki możesz też dodać zmielone migdały lub orzechy włoskie – wówczas zastąp nimi połowę mąki. Kruszonkę z naszego przepisu możesz wykorzystywać także do innych wypieków.

Konsystencję lukru możesz z kolei dopasować do własnych upodobań. Jeśli ma być bardzo gęsty i wręcz chrupiący po zastygnięciu, dodaj mniej soku z pomarańczy. Według nas idealna opcja to lekko lejący się lukier, który wypełni miejsca między śliwkami i kruszonką.

Przepis: Drożdżówki ze śliwkami, cynamonową kruszonką i pomarańczowym lukrem Pachnące, słodkie, bułeczki drożdżowe z owocami idealne na jesienne dni Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 24 min. Liczba porcji 12 Składniki 500 g mąki pszennej

1 szklanka ciepłego mleka

50 g świeżych drożdży

4 łyżki cukru

pół kostki roztopionego masła

2 żółtka

szczypta soli

1/2 łyżeczki cynamonu

30 śliwek

na kruszonkę: 80 g mąki, 40 g masła, 40 g cukru, płaska łyżeczka cynamonu

na lukier: 1/4 szklanki cukru pudru, 3 łyżki soku z pomarańczy, skórka otarta z połowy pomarańczy

dodatkowo: jajko wymieszane z odrobiną mleka Sposób przygotowania Zrób ciastoDrożdże wymieszaj z częścią ciepłego mleka, dodaj łyżkę mąki i część cukru, odstaw na 10 minut, aż zaczyn zacznie pracować. W tym czasie przesiej mąkę i uszykuj resztę składników.rnDo mąki wymieszanej z solą, cukrem i cynamonem dodaj żółtka, ciepłe mleko, żółtka, masło i zaczyn drożdżowy. Wyrabiaj wszystko 10 minut mikserem z hakiem do ciasta drożdżowego. Jeśli wyrabiasz ręcznie, dodawaj masło porcjami, stopniowo wgniatając je w ciasto. Wyrobione ciasto przykryj ściereczką i odstaw na ok. 40 minut do wyrośnięcia. Uszykuj kruszonkę, przygotuj śliwkiWyjmij pestki ze śliwek, owoce pokrój na podłużne ćwiartki. Wymieszaj mąkę, cukier, cynamon i masło – masę na kruszonkę odstaw do lodówki. Zrób drożdżówkiPiekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Ciasto podziel na mniejsze części, formuj kulki i spłaszczone układaj na wyłożonej papierem blasze. Wgłębienia na nadzienie serowe możesz zrobić dociskając ciasto dnem szklanki lub innego naczynia. Bułeczki posmaruj mlekiem wymieszanym z jajkiem. Wgłębienie wypełnij śliwkami. Przykryj drożdżówki i odstaw jeszcze na ok. 10-15 minut. Posyp kruszonką. Piecz 25 minut. W tym czasie zrób lukier: wymieszaj cukier puder, sok z pomarańczy i skórkę z pomarańczy. Polewaj lukrem jeszcze ciepłe drożdżówki.

