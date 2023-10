Jak zrobić ziemniaczany farsz do pierogów? To wcale nie muszą być ruskie

Tradycyjne ruskie pierogi (od czasu wybuchu wojny w Ukrainie nazywane także ukraińskimi) to prosty farsz składający się z gotowanych ziemniaków, białego sera i podsmażonej cebulki. Jeśli jednak masz gotowane ziemniaki, możliwości zrobienia farszów są wręcz nieograniczone. My podpowiadamy cztery proste (i bardzo smaczne) pomysły na farsz z ziemniakami.

Pierogi z ziemniakami i koperkiem

To połączenie może wielu zaskoczyć, ale tak – pierogi można nadziać ziemniakami z koperkiem. Wystarczy przecisnąć przez praskę ugotowane ziemniaki, dodać świeżo posiekany koperek, odrobinę masła lub oliwy, doprawić solą i pieprzem. Do takiego farszu do pierogów możesz także dodać podsmażoną cebulkę. Pierogi z ziemniakami i koperkiem świetnie smakują podane z kwaśną śmietaną.

Pierogi z suszonymi pomidorami

Naszym zdaniem to jedna z najlepszych wersji pierogów z ziemniakami. Potrzebujesz suszone pomidory w oliwie i cebulę. Pomidory i cebulę należy drobno posiekać i krótko przesmażyć na oliwie z pomidorów (aż cebula się zeszkli). Potem wystarczy dodać te składniki do przeciśniętych przez praskę ziemniaków i doprawić według uznania. Gwarantujemy: niebo w gębie!

Pierogi z ziemniakami i dynią

W tej wersji farsz z ziemniaków wzbogacamy dynią. Najlepiej wykorzystać pieczoną dynię i co ważne: nie miksować jej blenderem (nie chcemy papki!), ale rozgnieść widelcem i dobrze wymieszać z ziemniakami. Charakter tego farszu podkreślą przyprawy i tu można puścić wodze fantazji. Dodaj np. curry i chilli, aby otrzymać pikantny farsz w stylu orientalnym albo zieloną kolendrę i pietruszkę, aby farsz zyskał na świeżości.

Farsz do pierogów z ziemniakami i tofu

Można powiedzieć, że to wegańska wersja pierogów ruskich. My polecamy, aby do ziemniaków w tym przypadku dodać wędzone, rozdrobnione tofu i przesmażoną na oliwie cebulkę. Dodatkowo do takiego farszu można dodać odrobinę wędzonej papryki i koniecznie sporo pieprzu. Do farszu można również wykorzystać tofu o naturalnym smaku, będzie on wówczas delikatniejszy.

Pierogi z ziemniakami i kiełbasą

To wersja dla fanów mięsnych pierogów. Wystarczy dowolna kiełbasa (może być jedna z tradycyjnych polskich kiełbas, ale też np. pikantna kiełbasa chorizo). Kiełbasę pokrój w drobną kostkę i przesmaż z cebulką na niewielkiej ilości tłuszczu (jeśli kiełbasa jest tłusta, nie potrzeba go dodawać) i taką mieszankę dodaj do ziemniaków. RADA: nie nadziewaj pierogów gorącym farszem, bo ciasto się będzie rozpadać.

Czytaj też:

Pierogi ruskie. Pyszne, ale czy zdrowe? Przepis na tradycyjne pierogiCzytaj też:

Pierogi leniwe. Jak zrobić tradycyjne kluski leniwe?