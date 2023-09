Pierogi leniwe. Jak zrobić tradycyjne kluski leniwe?

Nazwa pierogi leniwe nie jest przypadkowa. Serowe kluski mają bowiem podobny skład jak pierogi z serem, ale nie ma tu żmudnego procsu nadziewania i lepienia pierogów. Po prostu wszystko się razem miesza.

Pierogi leniwe – jak zrobić?

Klasyczne leniwe to tak naprawdę trzy składniki: twaróg, mąka i jajka, chociaż trzeba pamiętać, że w wielu domach do tej mieszanki dodaje się jeszcze gotowane, przeciśnięte przez praskę ziemniaki. Jeśli zaczniesz szukać przepisów na leniwe, zauważysz, że różnią się m.in. ilością dodanej mąki. My zalecamy, aby z mąką nie przesadzać. Im więcej mąki, tym twardsze będą nasze kluski leniwe. Niektórzy dodają też do samego ciasta odrobinę cukru.

Jaki ser wybrać do leniwych?

Najlepszy jest twaróg tłusty lub półtłusty. Można też ewentualnie do twarogu dodać łyżkę lub dwie (w zależności od ilości sera) miękkiego masła. Twaróg trzeba zmielić, ale jeśli chcesz pominąć ten etap, sięgnij po już zmielony twaróg sernikowy.

Czy do leniwych trzeba ubijać białka?

Są dwie szkoły robienia pierogów leniwych. Jedni dają do ciasta całe jajka, inni oddzielają białka od żółtek, ubijają białka i dodają je do ciasta na koniec. W naszym przepisie podajemy wersję z ubijaniem białek – jeśli masz blender lub mikser z końcówką do ubijania, zrobisz to dosłownie w minutę. Ten prosty zabieg sprawia, że kluski leniwe dosłownie rozpływają się w ustach. Po dodaniu ubitych białek do ciasta może wydawać się, że jest ono zbyt klejące – ale lepiej nie dodawać więcej mąki, tym bardziej że będzie nią podsypana stolnica i ciasto jeszcze jej trochę wchłonie.

500 g twarogu tłustego

2 jajka

100-120 g mąki pszennej

duża szczypta soli

mąka do posypania stolnicy Sposób przygotowania Przygotuj twaróg, zrób masę na kluskiTwaróg zmiel (można lekko zmiksować blenderem lub wykorzystać twaróg sernikowy z wiaderka) i wymieszaj z żółtkami. Dodaj mąkę i dokładnie wymieszaj. Białka jajek ubij na pianę i delikatnie wmieszaj szpatułką w ciasto. Zrób kluskiPodziel ciasto na części i na stolnicy wysypanej mąką roluj ciasto na grube wałki. Krój je na równej wielkości kluski. Ugotuj kluskiW garnku zagotuj lekko osoloną wodę. Na wrzątek (ale ma tylko delikatnie bulgotać) kładź kluski. Kiedy wypłyną, gotuj jeszcze minutę. Wyciągaj łyżką cedzakową.

Z czym podawać kluski leniwe?

Pierogi leniwe w większości polskich domów je się na słodko, jednak nie jest to jedyna możliwość – kluski leniwe śmiało można jeść z wytrawnymi dodatkami i sosami. Jeśli jednak lubisz kluski na słodko, masz tu ogromne pole do popisu, bo można je podać na wiele sposobów. Do pierogów leniwych na słodko pasuje:

bułka tarta z masłem i cukrem – to po prostu klasyk: bułkę trzeba przesmażyć na patelni z masłem, polać nią kluski i posypać wszystko cukrem,

masło, cukier i cynamon – polej kluski roztopionym masłem, posyp cukrem i cynamonem,

śmietana – możesz dodać do niej cukier, możesz też dodać oprócz cukru ekstrakt waniliowy, aby uzyskać pyszny i prosty sos waniliowy,

owoce i cukier – pierogi leniwe świetnie smakują z owocami, mogą to być np. truskawki albo jagody,

jogurt naturalny lub owocowy.

Warto dodać, że kluski leniwe są znane także w Niemczech, gdzie są nazywane po prostu kluskami serowymi Quarkknödel(czasem można je w wersji na słodko dostać w restauracjach jako deser). Tam często podawane są ze śliwkami. Przekrojone na połówki śliwki węgierki należy przesmażyć na patelni z cukrem i odrobiną masła. Kiedy owoce zmiękną i lekko się skarmelizują, wystarczy nałożyć je na talerz razem z leniwymi.

Bezglutenowe pierogi leniwe

Tradycyjne kluski są zrobione z mąki pszennej, ale pierogi leniwe można zrobić także w wersji bezglutenowej. Wówczas najprościej wykorzystać do nich gotową mieszankę mąk bezglutenowych (lub stworzyć własną wykorzystując np. mąkę jaglaną, owsianą i skrobię ziemniaczaną). Wówczas można dodać nieco więcej mąki, niż w tradycyjnym przepisie.

Czy leniwe można mrozić?

Pierogi leniwe można mrozić, jak każde inne pierogi. Jednak wówczas najlepiej mrozić surowe kluski. Aby to zrobić, najlepiej pokroić ciasto w niezbyt duże kawałki i rozłożyć kluski na tacy lub desce. W takiej formie włożyć do zamrażalnika, a kiedy się dobrze zmrożą, zapakować w porcjach do torebek lub pojemników. Zamrożone kluski wystarczy kłaść na wrzątek, a po wypłynięciu gotować maksymalnie kilka minut (można wyjąć jedną kluskę na próbę i sprawdzić, czy nie jest surowa w środku).

Ile kalorii mają pierogi leniwe?

Pierogi leniwe można jeść na śniadanie, obiad, kolację albo na deser. Jednak nie oszukujmy się – to nie jest dietetyczne danie. Można przyjąć (ta wartość może różnić się w zależności od dodanego twarogu), że 100 g klusek leniwych ma ok. 240 kalorii. Kaloryczne są także dodatki: szczególnie jeśli podajesz je z masłem, bułką tartą i cukrem.

