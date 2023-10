Drożdżowe cynamonki z dynią. Słodkie, miękkie i pachnące

Dynia i pachnący cynamon – czy może być bardziej jesienne połączenie? Drożdżowe cynamonki z dynią wbrew pozorom nie są trudne do zrobienia.

Jak zrobić drożdżowe cynamonki z dynią?

Dodatek dyniowego puree sprawia, że do ciasta nie trzeba już dodawać jajek (w kuchni wegańskiej puree z dyni jest popularnym zamiennikiem jajek w różnego rodzaju wypiekach). Dynia dodaje ciastu smaku, wilgotności, ale też wyjątkowego koloru. Aby zrobić puree z dyni, wystarczy dynię ugotować (w bardzo małej ilości wody, aż się rozpadnie), a jeszcze lepiej – upiec do miękkości, a następnie zblendować na gładkie puree.

Tak jak w przypadku każdego ciasta drożdżowego, tak i tu – ważna jest cierpliwość i odpowiednio długie wyrabianie ciasta (robot z hakiem do wyrabiania ułatwi pracę). My proponujemy, aby wszystkie bułeczki ułożyć obok siebie w foremce do pieczenia – to po upieczeniu da efekt ciasta złożonego z cynamonowych ślimaków, które można od siebie odrywać. Ale można też ułożyć na blasze cynamonki tak, aby nie stykały się ze sobą. Inny sposób to upieczenie cynamonek w foremce na muffinki. Z podanego przepisu, w zależności od tego, jak duże chcesz ślimaczki, wyjdzie około 8-12 bułeczek.

Co dodać do drożdżowych cynamonek z dynią?

My dodatkowo posypaliśmy nasze cynamonki posiekanymi orzechami (możesz wykorzystać dowolne orzechy) oraz nie szczędziliśmy słodkiego, pomarańczowego lukru. Dodatek lukru można pominąć, jeśli zależy ci na zmniejszeniu kaloryczności deseru. Można też przyrządzić lukier na bazie samej wody i cukru pudru, ale ten o pomarańczowym aromacie wylany na gorące jeszcze cynamonki drożdżowe z dynią pachnie i smakuje wyjątkowo. Nie podajemy dokładnych proporcji na lukier – jego gęstość możesz regulować w zależności od własnych upodobań, dodając mniej lub więcej soku do cukru.

Przepis: Dyniowe cynamonki Słodkie ślimaki drożdżowe z dużą ilością cynamonu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 10 Składniki 500 g mąki pszennej

1 szklanka ciepłego mleka

50 g świeżych drożdży

3-4 łyżki cukru

pół kostki roztopionego masła

pół szklanki puree z dyni

szczypta soli

płaska łyżeczka cynamonu

dodatkowo: 2 łyżeczki cynamonu, łyżeczka cukru, dwie łyżki masła, posiekane orzechy

do smarowania ciasta: jajko wymieszane z mlekiem

na lukier: cukier puder, sok wyciśnięty z pomarańczy, skórka otarta z pomarańczy Sposób przygotowania Zrób ciasto drożdżoweDrożdże wymieszaj z częścią ciepłego mleka, dodaj łyżkę mąki i część cukru, odstaw na 10 minut, aż zaczyn zacznie pracować. W tym czasie przesiej mąkę i uszykuj resztę składników. Do mąki wymieszanej z solą, cynamonem i cukrem dodaj dyniowe puree, ciepłe mleko, żółtka, roztopione masło i zaczyn drożdżowy. rnWyrabiaj wszystko 10 minut mikserem z hakiem do ciasta drożdżowego. Jeśli wyrabiasz ręcznie, dodawaj masło porcjami, stopniowo wgniatając je w ciasto. Wyrobione ciasto przykryj ściereczką i odstaw na ok. 40 minut do wyrośnięcia. Uformuj ślimakiWymieszaj cynamon z cukrem (powstanie cukier cynamonowy), rozpuść dwie łyżki masła. Wyrośnięte ciasto wyłóż na stolnicę i rozwałkuj na kształt prostokąta. Posmaruj na całej powierzchni masłem i obficie posyp cukrem cynamonowym. Zwiń wszystko jak roladę i pokrój na kawałki. Drożdżowe ślimaki układaj obok siebie w wyłożonej papierem do pieczenia foremce. Odstaw do wyrośnięcia na jeszcze ok. 15 minut (bułeczki mogą przylegać do siebie). Upiecz cynamonkiRozgrzej piekarnik do 180 stopni. Wyrośnięte bułeczki posmaruj jajkiem roztrzepanym z mlekiem i posyp orzechami. Piecz 25 minut. W tym czasie uszykuj lukier: wymieszaj cukier puder z sokiem z pomarańczy i skórką pomarańczową. Jeszcze ciepłe bułeczki obficie polej lukrem.

