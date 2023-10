Kawa z pieprzem zadziała jak spalacz tłuszczu. Oryginalny napój na rozkręcenie metabolizmu

Kawa to napój, który daje wiele możliwości, jeśli chodzi o dodatki. Zapewne słysześliście o kawie z kardamonem, kawie z cynamonem czy kawie z chilli. Jeśli lubicie eksperymenty, do tej listy dopiszcie jeszcze kawę z pieprzem.

Kawa z pieprzem – jakie ma właściwości?

Kawa jest znana ze swoich właściwości pobudzających, ale też wspierających odchudzanie. Kofeina poprawia metabolizm, ale też pomaga zmniejszyć apetyt. Dodatek pieprzu sprawi, że otrzymasz naturalny spalacz tłuszczu, który dodatkowo rozgrzeje w zimne dni i wzmocni odporność organizmu. Warto pamiętać, że zawarta w pieprzu piperyna działa antybakteryjnie, grzybobójczo, przypisuje się jej też działanie antynowotworowe. Ma również dobry wpływ na wątrobę i pomaga w detoksie organizmu, dobrze działa na serce i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Pieprz wspomaga trawienie i pomaga usunąć wzdęcia – nie bez powodu dodaje się go do tłustych potraw jako przyprawę.

Jak zrobić kawę z pieprzem?

Na początek proponujemy, aby na szklankę kawy wziąć dosłownie szczyptę świeżo zmielonego pieprzu. Kawę z pieprzem można przyrządzić na kilka sposobów. Najprościej po prostu zalać gorącą kawą pieprz, ale też można kawę z pieprzem chwilę gotować. Pieprz można także wymieszać z kawą i tak zaparzyć. Ważne jest, aby zawsze chwilę odczekać, aby napój nabrał odpowiedniej mocy.

Do kawy z pieprzem możesz dodać także inne zdrowe składniki (i łączyć je w zależności od indywidualnych upodobań):

mleko, jeśli wolisz nieco łagodniejsze smaki,

miód i kurkumę – uzyskasz wtedy kawowy shot na odporność,

cynamon i gorzkie kakao – kawa zyska przyjemny, korzenno-czekoladowy aromat.

Kawę z pieprzem możesz pić śmiało do śniadania, ale też jako pobudzający i rozgrzewający napój w ciągu dnia.

Czytaj też:

Te kulinarne triki wyjdą ci na zdrowie. Stosuj je, jeśli jesteś na diecieCzytaj też:

Mango i kardamon to miks, który wysysa tłuszcz. Przepis na indyjski koktajl odchudzający