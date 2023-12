Grzybowy wege ramen Leszka Wodnickiego. Ten bulion nas zachwycił

Bulion na bazie grzybów, glonów i pieczonych pomidorów to coś, co naprawdę sprawi, że poczujecie się szczęśliwi. My, jedząc ten ramen, na chwilę zapomnieliśmy o całym świecie. Jak podkreśla Leszek Wodnicki, sekretem tej tradycyjnej zupy zawsze jest dobry wywar. – Proponuję, aby zrobić go w wersji wege – mówi kucharz.

Jak zrobić wege ramen?

– Wykorzystajcie do tego ramenu polskie suszone leśne grzyby, mogą to być prawdziwki albo podgrzybki. Ale koniecznie też dodajcie grzyby shitake – mówi Leszek Wodnicki. Zwraca też uwagę na makaron do ramenu: jest to tzw. makaron alkaliczny, zrobiony z wody o zasadowym odczynie. – Nie zrobicie takiego makaronu z wody z kranu. Dlatego proponuję, aby makaron do ramenu po prostu kupić. W sklepach z kuchnią azjatycką są dostępne naprawdę dobre makarony do ramenu. Ja polecam, aby kupić świeży makaron – mówi.

W wersji wegetariańskiej opcjonalnie do ramenu można dodać jajko – najpierw ugotowane na miękko, a potem obrane i marynowane w sosie sojowym z dodatkiem imbiru (stąd brązowa skórka jajka). W tej wersji widzicie ramen grzybowy na zdjęciu ilustrującym przepis. – Polecam też, aby na koniec dodać do ramenu ulubiony olej smakowy, w tym wywarze nie mamy mięsa, a to tłuszcz jest nośnikiem smaku. Może to być olej z chili, jeśli ktoś lubi ostrzejsze smaki, lub np. delikatny olej szczypiorkowy – mówi Leszek Wodnicki.

Przepis: Grzybowy wege ramen Grzybowy ramen Leszka Wodnickiego. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 4 Składniki 1 kg pomidorów

20 g suszonych grzybów leśnych

40 g suszonych grzybów shitake

główka czosnku

2 opalane cebule

arkusz glonów kombu (ok.30 g)

3 litry wody

sos sojowy

mirin (wino ryżowe)

olej smakowy

tofu naturalne

olej do smażenia

pak choi

grzyby shimeji

100 g pomidorków koktajlowych

dymka

oliwa

cukier trzcinowy

sól

makaron do ramenu Sposób przygotowania Uszykuj składniki Ugotuj bulion Przygotuj pomidorki i tofu Przygotuj pak choi i grzyby shimeji Ugotuj makaron Podaj ramen

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

