7 wyjątkowych pomysłów na owsiankę. Na liście owsianka mocy i złota owsianka

10 października przypada Światowy Dzień Owsianki. Święto wymyślono w Szkocji – a dokładnie to pomysł tamtejszej organizacji charytatywnej, która pomaga dzieciom. W niektórych krajach z tej okazji odbywają się imprezy tematyczne związane z owsianką, ale naszym zdaniem to także idealny pretekst, aby poeksperymentować z owsianką we własnej kuchni. Jak? Skorzystajcie z naszych inspiracji i przepisów na wyjątkowe owsianki.

7 pomysłów na owsiankę

Na liście każdy znajdzie coś dla siebie, bo uwaga: mamy też coś dla tych, którzy nie przepadają za śniadaniami na słodko.

Owsianka z dynią



To naszym zdaniem jedna z najlepszych wersji owsianki. Jest pożywna, przyjemnie kremowa i ma piękny, dyniowo-złoty kolor. Jest idealna na poprawę humoru w jesienne dni, tym bardziej że może być zarówno śniadaniem, jak i deserem. Przepis na dyniową owsiankę.



Owsianka z masłem orzechowym i bananem



Nie bez powodu nazywana jest owsianką mocy. To proste połączenie płatków owsianych, bananów i masła orzechowego kryje w sobie wszystko, czego twój organizm potrzebuje o poranku. Przepis na owsiankę mocy.



Pieczona owsianka



Owsianka z piekarnika? Dlaczego nie! W tej wersji, jeśli zostanie wam ze śniadania, możecie ją podać na podwieczorek lub deser. Przepis na pieczoną owsiankę.



Złota owsianka



To śniadaniowa wersja słynnego złotego mleka. A sekretem jest jeden dodatek: kurkuma. Owsianka w tej wersji to prawdziwa pogromczyni infekcji. Przepis na złotą owsiankę.



Owsianka do picia

Owsianka do picia jest szybka w przygotowaniu. To zdrowe śniadanie zdążycie zrobić dosłownie kilka minut przed wyjściem do pracy lub szkoły. Co więcej – możecie zabrać je ze sobą na wynos i wypić po drodze. Przepis na owsiankę do picia.



Owsianka kawowa



To coś dla tych, którzy uważają, że kawy nigdy nie za dużo. Owsianka z kawą to prawdziwa bomba energetyczna. I do tego – doskonale smakuje! Przepis na owsiankę kawową.



Wytrawna owsianka



To zdrowa i doskonała opcja dla tych, którzy nie lubią słodkich śniadań albo po prostu: mają ochotę na urozmaicenie porannego posiłku. Pomysły na wytrawne owsianki.



Dlaczego warto jeść owsiankę?

Płatki owsiane są dobrym źródłem węglowodanów i błonnika. Zawierają także więcej białka i tłuszczu niż większość zbóż. Warto wiedzieć, że sam owies jest pełen witamin i minerałów. Dla przykładu pół szklanki (78 gramów) suchych płatków owsianych zaspokaja jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na magnez i jedną piątą zapotrzebowania na żelazo.

Płatki owsiane pomagają obniżyć cholesterol. Badania dowiodły, że spożycie 140 g płatków owsianych na dobę wpływa na obniżenie cholesterolu całkowitego o 11 proc. w zaledwie 3 tygodnie. Owsianka pomoże też utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi – dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu nie powoduje gwałtownych skoków cukru (w tym przypadku jednak należy uważać na dodatki, które mogą drastycznie zwiększyć indeks glikemiczny owsianki). Do tego jedzenie owsianki wspiera odchudzanie i zdrowie jelit. Według niektórych badań płatki owsiane to produkt, który może przedłużyć życie. A to dlatego, że płatki owsiane zmniejszają ryzyko chorób autoimmunologicznych, chorób serca i pomagają utrzymać prawidłową wagę. Dodatkowo organiczny owies zawiera przeciwutleniające kwasy fenolowe, które mają wpływ na zwalczanie raka i chorób neurodegeneracyjnych.

