Jak zrobić chleb w jajku „na słodko”? To najlepszy pomysł na weekendowe śniadanie

Chleb w jajku to pyszna i sycąca potrawa, która świetnie sprawdza się jako pożywne śniadanie lub kolacja. Żeby nieco urozmaicić to danie, możecie dodać do niego ser razem ze swoimi ulubionymi przyprawami. Nie musicie jednak jeść chleba w jajku jedynie w wersji wytrawnej. Bez trudu przyrządzicie też słodkie śniadanie lub kolację z takimi tostami w roli głównej.

Jak zrobić chleb w jajku „na słodko”?

Zrobienie chleba w jajku „na słodko” jest tak samo szybkie i proste, jak przyrządzanie go w klasycznej wersji. Najpierw macza się chleb w mieszance z rozkłóconych jajek i odrobiny mleka. Jedyną różnicą jest to, że musicie dodać do nich również cukier, cynamon lub wanilię. Śmiało zamiast chleba możecie użyć też bułek – w wersji słodkiej będą komponować się nawet lepiej. Dobrze sprawdzi się w tym celu też chałka, bułka paryska czy pieczywo tostowe. Następnie smaży się je na patelni, aż do uzyskania złocistego koloru. Efekt? Puchate i wilgotne „placki”, które pokocha cała rodzina.

Taki przysmak jest znany jako tosty francuskie. Jest to świetny sposób na wykorzystanie pieczywa, które nie jest już idealnie świeże i chrupiące. W ogóle tego nie odczujecie, a będziecie po prostu delektować się pysznym posiłkiem.

Z czym podawać chleb w jajku „na słodko”?

Taka potrawa z pewnością spodoba się dzieciom, jednak znajdzie wielu zwolenników również wśród osób dorosłych. Tak przyrządzone tosty można podawać z wieloma pysznymi dodatkami, doskonale sprawdzą się świeże owoce, takie jak truskawki, maliny czy jagody, które nadadzą świeżości i naturalnej słodyczy. Odpowiednim dodatkiem jest także biały ser z cukrem. Całość możecie również posypać jedynie cukrem pudrem lub polać miodem czy syropem klonowym. Do takich tostów francuskich idealnie będzie pasować też wasz ulubiony dżem czy marmolada. Możecie połączyć je także z jogurtem, bitą śmietaną, a nawet lodami – wtedy powstanie pyszny deser.

Wspaniały smak uzyskacie również tworząc pyszne kompozycje z różnych produktów, na przykład dodając kawałki banana, startą czekoladę czy płatki migdałów. Możecie też zrobić tosty podwójne – wystarczy, że przełożycie dwie kromki np. kremem orzechowo-czekoladowym, dżemem lub masłem orzechowym.

Inne pomysły na słodkie śniadania

Istnieje też wiele innych, ciekawych pomysłów na takie słodkie śniadania. Bardzo zdrową propozycja jest owsianka – możecie podawać ją ze świeżymi owocami, a całość polać odrobiną miodu. Koniecznie przygotujcie też omlet bananowy z płatkami owsianymi – idealnie sprawdzi się w przypadku osób na diecie. Sposobem na szybkie śniadanie jest też wymieszanie jogurtu naturalnego z ulubionymi owocami, takimi jak na przykład mango, kiwi czy gruszka. Dla tych, którym o poranku brakuje zawsze czasu, idealnie sprawdzą się różnego rodzaju koktajle owocowe lub warzywne.

