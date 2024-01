Jak zrobić tosty bez tostera? Odkryłam inny sposób i są jeszcze smaczniejsze

Tosty, czyli opiekane kromki chleba, to popularna przekąska, która zdobyła serca wielu smakoszy na całym świecie. Jest to pomysł na szybkie i niezwykle proste śniadanie. Osoby, które myślą, że tej potrawy nie da się przygotować bez specjalnego opiekacza, są jednak w dużym błędzie. Okazuje się, że jest to prostsze, niż mogłoby się wydawać.

Jak zrobić tosty bez tostera?

Największą zaletą tej potrawy jest to, że można przygotować ją na wiele sposobów i wbrew pozorom jest to również możliwe bez użycia tostera lub opiekacza. Możecie je przyrządzić również na patelni. Choć najbardziej popularną wersją tego dania w tej wersji jest chleb w jajku, to istnieją też inne, ciekawe propozycje.

Wcale nie musicie ograniczać się jedynie do samego chleba w jajku – tosty z patelni możecie zrobić również z szynką i wspaniale ciągnącym się serem. Wystarczy, że najpierw posmarujecie kromkę chleba tostowego masłem, nałożycie na nią ser, szynkę, pomidora, cebulę (i inne lubiane przez was dodatki) i przykryjecie całość drugą warstwą chleba. Taką kanapkę zanurzcie w rozkłóconym jajku z przyprawami, a później smażcie na wolnym ogniu przez około 2 minuty z obu stron.

Czym jeszcze można zastąpić opiekacz?

Takie tosty możecie też zapiec w piekarniku. Na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia ułóżcie kromki chleba tostowego posmarowanego masłem z ulubionymi dodatkami – idealnie sprawdzą się na przykład plastry szynki, pomidora i mozzarelli. Tak przygotowane kanapki włóżcie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i zapiekajcie przez około 5 minut – do momentu, aż ser się lekko rozpuści.

Tosty bez użycia opiekacza możecie również przygotować w gofrownicy (struktura chleba będzie wtedy jednak przypominać klasyczne gofry, ale nie wpłynie to w żaden sposób na smak całego dania). Możecie użyć także domowego grilla, by lekko zapiec takie kanapki.

Z czym zrobić tosty? Ciekawe pomysły

Idealnie przypieczone i rumiane tosty to doskonały pomysł, gdy brakuje wam czasu na przyrządzanie innego, bardziej skomplikowanego posiłku. Klasyczne tosty z szynką i serem szybko jednak mogą się znudzić. Mamy więc dla was kilka ciekawych propozycji na bardziej niestandardową, ale równie smaczną, wersję tej potrawy.

Wspaniale będą smakować tosty z łososiem z dodatkiem mozzarelli, rukoli, pomidora, ogórka oraz odrobiną oliwy z oliwek. Takie zapiekane kanapki możecie przygotować również z awokado i jajkiem, a całość polać odrobiną soku z cytryny. Ciekawą opcją jest również bardziej klasyczny pomysł, czyli tosty z salami i serem. Koniecznie spróbujcie też tostów francuskich – możecie jeść je zarówno w wersji słodkiej, jak i wytrawnej.

Czytaj też:

Fit placuszki daktylowe to najlepsze, co jadłam na diecie. Słodkie jak marzenie, a nie tucząCzytaj też:

Dietetyczne śniadanie w 5 minut. To smoothie polecił mi kolega, który zawsze „trzyma formę”