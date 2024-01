Chorwackie pączki na tłusty czwartek nie mają sobie równych. Poznajcie przepis

Kiedyś fritule serwowano głównie w okresie Bożego Narodzenia. Teraz goszczą na stołach przez cały rok. Zresztą trudno się temu dziwić. Nie sposób przejść obok nich obojętnie. Świetnie wyglądają, a smakują jeszcze lepiej. Nie musicie jechać do Zagrzebia czy innego chorwackiego miasta (każdy region ma swój sposób na pączki), by ich skosztować. Możecie zrobić te słodkości w domu. To prostsze niż się wydaje.

Jak zrobić pączki na chorwacki sposób?

Klasyczne fritule są mniejsze od polskich pączków. Nie znajdziemy w nich różanej konfitury ani dżemu. Czeka na nas za to wiele innych kulinarnych niespodzianek. Sprawdźcie, w czym tkwi sekret chorwackich, karnawałowych słodkości.

Przepis: Chorwackie pączki Fritule to pyszna karnawałowa przekąska. Posmakuje nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Musicie jej spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Chorwacka Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 12 Składniki 300g mąki pszennej

200g jogurtu naturalnego

2 jajka

1 jabłko

50g rodzynek

10 g cukru

5 g cukru wanilinowego

5 g cynamonu cynamonu

12 g proszku do pieczenia

5 ml wódki

10 g skórki otartej z cytryny

szczypta soli

500 ml oleju rzepakowego Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówMąkę i proszek do pieczenia przesiejcie przez sito. Obierzcie jabłko ze skórki, pozbawcie owoc gniazd nasiennych i zetrzyjcie go na tarce o średnich oczkach. Przygotowanie ciastaUtrzyjcie jajka z cukrem (zwykłym i waniliowym). Składniki powinny utworzyć gładką, puszystą masę. Dodajcie do niej jogurt, starte i odsączone z nadmiaru soku jabłko, wódkę, rodzynki oraz skórkę z cytryny. Wymieszajcie całość. Na koniec wrzućcie mąkę proszek do pieczenia i sól. Połączcie wszystkie składniki. Smażenie pączkówRozgrzejcie olej w dużym garnku. Z gotowego ciasta zacznijcie lepić kulki dowolnej wielkości i smażcie je na brązowy kolor. Gotowe pączki odkładajcie na ręcznik papierowy przed podaniem.

Gotowe pączki można obsypać cukrem pudrem, polać roztopioną czekoladą albo musem owocowym. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Ja zwykle rezygnuje ze stosowania kalorycznych dodatków. Fritule są pyszne same w sobie. Mają chrupiącą skórkę i miękkie „wnętrze”. Rozpływają się w ustach.

Czym „nadziać” chorwackie fritule?

Rolę nadzienia w chorwackich pączkach może pełnić wiele różnych przysmaków. Nie musicie ograniczać się wyłącznie do jednego składnika. Możecie połączyć ze sobą kilka różnych opcji i stworzyć własny miks smaków. Wykorzystajcie to, co lubicie najbardziej, na przykład bakalie, skórkę otartą z pomarańczy lub cytryny, orzechy, jogurt naturalny, likier czy ulubione owoce, na przykład jabłka. Zachęcamy do eksperymentowania i zabaw w kuchni. Przygotowywanie tych pączków może być świetną okazją do spędzenia czasu wspólnie z dziećmi czy wnukami.

Jak zrobić fritule w dietetycznej wersji?

Jeśli tradycyjne fritule wydają wam się zbyt kaloryczne, zróbcie je w wersji dietetycznej. Wystarczy zmienić nieco recepturę, by odchudzić chorwackie pączki. Co dokładnie zrobić? Oto kilka przydatnych wskazówek:

dodajcie do ciasta odrobinę alkoholu (np. łyżkę spirytusu) dzięki temu słodkości nie będą chłonąć tłuszczu podczas smażenia,

zrezygnujcie z bakaliowego nadzienia na rzecz jogurtu naturalnego z dodatkiem skórki cytrusowej,

wzbogaćcie ciasto o cynamon albo wykorzystajcie go do posypana pączków (ta przyprawa wspomaga pracę układu pokarmowego i podkręca metabolizm),

połączcie mąkę pszenną z owsianą (fritule będą bardziej sycące)

Czytaj też:

Dlaczego tłuszcz pieni się podczas smażenia pączków i faworków? Wszystko przez ten śmieszny błądCzytaj też:

Jogurtowe minipączki to hit karnawału w moim domu. Przepis jest banalnie prosty