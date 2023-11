Najlepsze przepisy na ciasto z jabłkami. Na liście szarlotka z budyniem i szarlotka z bezą

Jabłka to jedne z najwdzięczniejszych owoców, jeśli chodzi o pieczenie ciast. Szarlotka niejedno ma imię i tak naprawdę codziennie możesz jeść inne ciasto z jabłkami. Szarlotka idealnie pasuje jako ciasto dla gości, ciasto na weekend, czy ciasto, które możesz spakować do pracy lub szkoły.

Pięć pomysłów na szarlotkę

Przepisy proste i te bardziej czasochłonne. Wybierz, na którą szarlotkę masz dziś ochotę.

Szarlotka z bezą



To jedna z najlepszych wersji szarlotki. Soczyste jabłka i piankowa beza. Czy trzeba czegoś więcej? Przepis na szarlotkę z bezą.



Ciasto jogurtowe z jabłkami



Nawet jeśli nie jesteś mistrzem wypieków, z tym ciastem na pewno sobie poradzisz. Ciasto jogurtowe to jedno z tych, które zawsze wychodzą. Przepis na szarlotkę na cieście jogurtowym.



Szarlotka na cieście francuskim



Brakuje ci czasu? Weź jabłka i gotowe ciasto francuskie. Wyczarujesz przepyszną szarlotkę na przyjemnie chrupiącym spodzie. To zdecydowanie najprostsza wersja ciasta z jabłkami. Przepis na szarlotkę na cieście francuskim.



Szarlotka z budyniem



Uwielbiamy połączenie budyniu i jabłek. Taką szarlotkę śmiało możesz przygotować na przyjęcie, albo po prostu: zrobić przyjemność dla siebie i najbliższych. Przepis na szarlotkę z budyniem.



Crumble z jabłkami i śliwkami



Efektowne i szybkie do zrobienia. Crumble to zdecydowanie jeden z naszych faworytów, jeśli chodzi o ciasta z jabłkami. Przepis na crumble.

Najlepsze jabłka na szarlotkę

Teoretycznie szarlotkę możesz zrobić z każdej odmiany jabłek, jednak jeśli masz wybór, raczej nie sięgaj po soczyste odmiany deserowe, które są świetne do chrupania na surowo, ale w cieście z jabłkami nie wypadają już tak rewelacyjnie. Do szarlotki świetnie sprawdzą się ligole, szare renety, championy, antonówki czy lobo.

Najlepsze dodatki do jabłek

Przepisy na szarlotkę możesz w prosty sposób modyfikować. Od ciebie zależy, co dodasz do samych jabłek. Najbardziej popularny dodatek to cynamon, ale nie jest to jedyna możliwość. Jabłka świetnie smakują z odrobiną cytryny i posłodzone miodem. Możesz dodać do nich świeży lub suszony imbir albo kardamon. Ciasto z jabłkami zyska ciekawy aromat, jeśli dodasz do jabłek przyprawę piernikową.

Jak podawać szarlotkę?

Niektóre szarlotki możesz podawać zarówno na zimno, jak i na ciepło (do podgrzewania nie nadają się jednak szarlotki z bezą, niekoniecznie sprawdzi się też tutaj szarlotka z budyniem). Ciasto z jabłkami podane na ciepło idealnie skomponuje się z gałką lodów waniliowych lub śmietankowych. Ciasto możesz podawać również ze słodkimi sosami – np. waniliowym albo malinowym. Naszym zdaniem jednak prostota sprawdzi się tu najlepiej: my wybieramy szarlotkę z filiżanką małej, czarnej kawy albo z dobrej, czarnej herbaty.

