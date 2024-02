Od lat robię chruściki bez śmietany. Wychodzą lekkie jak piórko i obłędnie chrupiące

Faworki, nazywane też chruścikami, to klasyk wśród słodkości na tłusty czwartek. Bez trudu kupicie je wtedy w niemal każdej cukierni, jednak te przyrządzone samodzielnie nie mają sobie równych. Zwłaszcza jeśli zrobicie je w nieco zmienionej wersji, czyli bez śmietany. Wyjdą wtedy wyjątkowo lekkie, przez co śmiało mogą się nimi zajadać też ci, którzy sumiennie liczą kalorie. Taki chrust bez dodatku nabiału będzie też delikatniejszy, a przede wszystkim – prostszy i szybszy w przygotowaniu.

Jak zrobić faworki bez śmietany?

Żeby przygotować faworki bez śmietany, będziecie potrzebować tylko kilku składników. Później wystarczy zagnieść ciasto, rozwałkować i wyciąć charakterystyczne romby, z których powstaną chruściki. Jeśli nie chcecie całkiem rezygnować ze śmietany – możecie postawić na lżejszą alternatywę w postaci jogurtu naturalnego. Dzięki temu takie chruściki zyskają wspaniałą konsystencję i smak, ale nie będą ciężkie. Możecie jeszcze bardziej zmodyfikować tę recepturę i przygotować wegańskie faworki. Zrezygnujcie wtedy z masła i jajek, ale w ich zastępstwie dodajcie olej lub mleko owsiane

Przepis: Faworki bez śmietany Faworki bez śmietany poza tym, że są naprawdę pyszne, to będą też idealną opcją dla tych, którzy chcą postawić na lżejsze łakocie w tłusty czwartek. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 250 g mąki pszennej

3 żółtka

20 g masła

40 g cukru pudru

125 ml oleju rzepakowego Sposób przygotowania ZagniatanieNajpierw przesiejcie mąkę do dużej miski, a następnie dodajcie żółtka i masło. Całość zagniećcie w kulę. Jeśli będzie taka potrzeba – możecie dodać odrobinę wody. WałkowanieOprószcie stolnicę mąką i wyłóżcie na niej ciasto. Rozwałkujcie je na cienki placek o grubości około 2 mm. WycinaniePrzy użyciu noża lub radełka wytnijcie z ciasta romby. Na środku każdego z nich zróbcie małe nacięcie i przełóżcie końcówkę rombu przez dziurkę. W ten sposób uzyskacie charakterystyczny kształt faworków. SmażenieRozgrzejcie olej. Możecie to zrobić w garnku lub na patelni. Smażcie w nim faworki przez około 30-60 sekund. Ciasteczka powinny uzyskać apetyczny, złoty kolor. Po usmażeniu odsączcie faworki z tłuszczu na ręczniku papierowym i podawajcie posypane cukrem pudrem.

Jak przygotować pyszne chruściki? Ważne wskazówki

Żeby wasze faworki nie chłonęły tłuszczu podczas smażenia, dodajcie do nich odrobinę spirytusu lub octu. Jego ilość powinna być jednak naprawdę minimalna – około 10 g. Pamiętajcie też o tym, że faworki smażą się bardzo szybko, dlatego przygotujcie je wcześniej, zanim rozgrzejecie tłuszcz na patelni. Takie chruściki bez śmietany same w sobie nie będą słodkie, dlatego na koniec koniecznie posypcie je cukrem pudrem. Możecie polać je też lukrem.

Jeżeli zostawiliście sobie przyrządzanie chruścików na ostatnią chwilę – skorzystajcie z przepisu na błyskawiczne faworki. Spróbujcie też faworków w wersji fit, które nie pójdą w boczki. Zamiast smażyć takie chruściki, możecie upiec je też w piekarniku, będą wtedy jeszcze zdrowsze i idealne dla osób na diecie odchudzającej.

Sekret idealnego ciasta na faworki

Ciasto na faworki wychodzi idealnie miękkie wcale nie za sprawą dodatku śmietany, lecz poprzez jego specjalne wyrabianie. Chodzi o to, by było ono odpowiednio długie. Najpierw warto „ubić” je wałkiem. W konsekwencji ciasto stanie się bardziej elastyczne i łatwiej będzie je rozwałkować, a po upieczeniu faworki będą jeszcze smaczniejsze. Jak to zrobić? Najpierw zagniećcie kulę, a następnie uderzajcie w nią wałkiem. Później rozpłaszczone ciasto rozłóżcie na pół i „ubijcie” ponownie. Ciasto stanie się napowietrzone, dzięki czemu faworki wyjdą bardzo delikatne i kruche.

