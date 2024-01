Dlaczego tłuszcz pieni się podczas smażenia pączków i faworków? Wszystko przez ten śmieszny błąd

Faworki robimy bardzo często podczas karnawału. Poza pączkami jest to też obowiązkowy smakołyk w tłusty czwartek. Na polskich stołach królują wtedy też smażone oponki. Niektórzy decydują się na przyrządzenie tych słodkości samodzielnie w domu. Wszystkie te łakocie smaży się na rozgrzanym tłuszczu. Zdarza się jednak, że od razu po wrzuceniu ich na olej, pokrywa się on warstwą piany. W prosty sposób można tego uniknąć, jednak niewiele osób wie, jak ułatwić sobie smażenie. Jeśli jesteście miłośnikami takich łakoci, jednak brakuje wam czasu na ich robienie – wypróbujcie przepis na błyskawiczne faworki. Z kolei osoby na diecie mogą przyrządzić fit faworki, które nie pójdą w boczki.

Dlaczego tłuszcz pieni się na patelni podczas smażenia?

Zdarza się, że już po minucie smażenia olej zaczyna pienić się na patelni. Gdy zazwyczaj dochodzi do takiej sytuacji, dzieje się to przez nadmiar wody w smażonym produkcie (na przykład, gdy ziemniaki na frytki nie zostały wcześniej odpowiednio osuszone). W przypadku pączków, oponek czy faworków powód jest jednak inny. Chodzi o użycie zbyt dużej ilości mąki, gdy przyrządzamy te przysmaki. Przed rozpoczęciem smażenia trzeba więc je wcześniej koniecznie otrzepać z nadmiaru mąki (możecie to zrobić silikonowym pędzelkiem). Dodatkowo niektórzy mają tendencję do posypywania ciasta właśnie mąką jeszcze przed włożeniem gotowych łakoci na patelnię – jest to dużym błędem.

Inne błędy podczas smażenia pączków i faworków

Wrzucanie na patelnię ciasta obsypanego mąką to niejedyny błąd w trakcie smażenia pączków, faworków lub innych karnawałowych łakoci. Warto wiedzieć również o tym, że olej pieni się podczas smażenia też wtedy, gdy jego temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Najlepiej, gdy wynosi około 170-180 stopni Celsjusza. Żeby to zmierzyć, możecie zaopatrzyć się w specjalny termometr kuchenny, ale jest też inny sposób. Wrzućcie kawałek ziemniaka do tłuszczu. W odpowiednich warunkach powinien zacząć się smażyć. Jeśli jednak temperatura oleju jest zbyt wysoka – ziemniak zacznie się przypalać. Z kolei, gdy będzie zbyt niska, warzywo będzie się po prostu „kąpać w tłuszczu”. Jeżeli będziecie smażyć pączki lub oponki w zbyt wysokiej temperaturze – z wierzchu będą przypalone, a w środku niedosmażone.

Olej może pienić się również w sytuacji, gdy patelnia nie została dokładnie umyta, a przez to znajdują się na niej pozostałości płynu do mycia naczyń. Bardzo ważne jest więc staranne opłukanie naczynia wodą, a później porządne osuszenie.

Jak smażyć pączki i faworki?

O czym jeszcze pamiętać podczas smażenia pączków i faworków? Ważne jest, by ostrożnie wrzucać je na patelnię. Róbcie to małymi partiami, aby nie obniżać gwałtownie temperatury tłuszczu. Każdy smażony smakołyk musi mieć dla siebie odrobinę miejsca, dlatego zadbajcie też o to, by nie smażyć zbyt dużych porcji na raz. Wszystkie frykasy po smażeniu należy odsączyć z tłuszczu – wyłóżcie je w tym celu na ręcznik papierowy, który wchłonie jego nadmiar.

W przypadku pączków pamiętajcie też, że użycie zbyt dużej ilości cukru do ciasta sprawi, że łakocie będą łatwiej się przypalać (słodkości za to może nadać im polewa lub lukier).

Czytaj też:

Dodałam ten składnik do faworków. Jaki był efekt? Nieziemsko pyszne to za mało powiedzianeCzytaj też:

Róże karnawałowe. Przepis na wyjątkowy i pyszny przysmak na karnawał 2023