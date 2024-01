Przepis na błyskawiczne faworki. Zrobiłam je w 15 minut bez bałaganu w kuchni

Faworki (znane również jako chrust) to jeden z najbardziej lubianych przysmaków, które przyrządzamy w okresie karnawału. Pojawia się on na wielu polskich stołach również w tłusty czwartek – jest wcale nie mniej popularny od klasycznych pączków. Faworki są nieziemsko pyszną przekąską, jednak ich zrobienie zajmuje naprawdę sporo czasu. Jeśli nie możecie sobie pozwolić na spędzenie kilku godzin w kuchni – skorzystajcie z przepisu na błyskawiczne faworki. Z kolei dla osób na diecie odchudzającej idealnie sprawdzą się fit faworki. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej poeksperymentować – możecie przygotować faworki na kefirze.

Jak zrobić ekspresowe faworki? Wykorzystajcie ciasto francuskie

Faworki z ciasta francuskiego są szybszą wersją tego popularnego, karnawałowego smakołyku. Są bardziej kruche oraz chrupiące w porównaniu do tradycyjnych faworków. Jest to doskonały pomysł na przykład w sytuacji, gdy do waszych drzwi zapukali niezapowiedziani goście. Przyrządzenie takich łakoci zajmie wam około 15 minut (czasami może chwilę dłużej). Co więcej, nie trzeba smażyć ich na patelni w głębokim tłuszczu – wystarczy, że wrzucicie je do piekarnika i chwilę poczekacie.

Przepis: Faworki z ciasta francuskiego Przepis na takie faworki jest bardzo szybki, ale też niezwykle prosty, dlatego poradzą sobie nawet osoby bez kuchennego doświadczenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 300 g ciasta francuskiego

cukier puder Sposób przygotowania PrzygotowanieNajpierw wyciągnijcie z lodówki ciasto francuskie. Rozwińcie je, jednak zróbcie to dopiero, gdy osiągnie temperaturę pokojową. PorcjowaniePłat ciasta francuskiego połóżcie na czystej powierzchni, a następnie pokrójcie w paski o szerokości około 3,5 cm. Długie paski podzielcie na pół. FormowanieNa środku każdego paska zróbcie nacięcie, a następnie przełóżcie końcówkę ciasta przez otwór i wywińcie na zewnątrz. W ten sposób uformujcie wszystkie faworki. PieczenieOstatni element to upieczenie faworków. Ciasto wstawcie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza (tryb góra-dół) i pieczcie przez około 15 minut. W tym czasie ciasto lekko wyrośnie i zarumieni się. Na koniec posypcie faworki cukrem pudrem.

Jak przygotować pyszne faworki z ciasta francuskiego? Porady

Takie faworki z ciasta francuskiego możecie przyrządzić również na oleju – dokładnie w taki sam sposób, jak przygotowuje się je w tradycyjnej odsłonie. Będziecie musieli jednak zmierzyć się wtedy z większym bałaganem w kuchni. Ta opcja bezie też bardziej czasochłonna. Ciasto francuskie doskonale wyrasta w piekarniku i już po takiej obróbce jest wspaniale chrupiące.

Przekąska przygotowana w ten sposób jest też doskonałą okazją do kuchennych eksperymentów. Gotowe (pakowane) ciasto francuskie dostaniecie niemal w każdym sklepie. Po rozwinięciu go zauważycie, że dołączony jest od razu pergamin, na którym możecie piec swoje faworki (warto o tym wiedzieć, by nie wyrzucić go przez przypadek). Podczas przygotowywania faworków pokrójcie ciasto na paseczki, a na środku każdego z nich zróbcie nacięcie i przewleczcie przez nie jeden koniec – uzyskacie wtedy kształt charakterystycznych wstążek.

Jak przechowywać faworki z ciasta francuskiego?

Pamiętajcie jednak, by odpowiednio przechowywać takie faworki z ciasta francuskiego. Powinny być pod przykryciem. Nie wkładajcie ich także do lodówki – temperatura pokojowa będzie odpowiednia dla tych smakołyków. Zimno i wilgoć spowodowałyby z kolei, że ciasto francuskie straci swoją chrupkość i stanie się po prostu niesmaczne. W końcu to właśnie kruchość faworków sprawia, że są tak bardzo lubiane.

Nawet faworki, które są odpowiednio przechowywane, nie powinny leżeć dłużej niż 3-4 dni. Lepiej więc, jeśli zrobicie mniejsze porcje, które jesteście w stanie zjeść z dnia na dzień, niż dużą ilość tych ciasteczek.

