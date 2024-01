Nie wylewajcie wody po gotowaniu makaronu. Babcia zdradziła mi triki, do czego ją wykorzystać

Makaron to produkt, który znajduje zastosowanie w rozmaitych potrawach na całym świecie. Jego wszechstronność pozwala na przygotowanie różnorodnych dań, począwszy od klasycznego spaghetti z sosem sosem bolońskim, przez aromatyczną włoską lasagnę, aż po delikatne azjatyckie dania z makaronem ryżowym. Może być podstawą dań wegetariańskich czy mięsnych. Często jednak po ugotowaniu makaronu bez zastanowienia wylewamy wodę z niego. Okazuje się, że jest to dużym błędem.

Do czego można wykorzystać wodę po gotowaniu makaronu?

Wylewanie wody po gotowaniu makaronu jest błędem, który popełnia bardzo wiele osób, a większość z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Okazuje się jednak, że płyn ten jest niezwykle cenny – możecie zaoszczędzić w ten sposób czas i pieniądze. To, co wiele osób uważa za odpad, można z łatwością wykorzystać w kuchni. Do takiej wody przechodzi część składników odżywczych i mikroelementów z gotowanego makaronu. Nie bez powodu jest ona więc nazywana „płynnym złotem”.

Do czego może się przydać w kuchni? Najpopularniejszym sposobem jej wykorzystania jest poprawienie konsystencji niektórych dań. Podczas gotowania makaronu w wodzie przedostają się do niej pozostałości mąki z makaronu. W ten sposób skrobia działa jak „klej” w innych daniach, do których jej użyjecie. Śmiało można więc wykorzystać taką wodę do zagęszczenia różnego rodzaju sosów czy zup. Dodatkowo, poza poprawieniem konsystencji, nada ona potrawom też większej delikatności. Możecie więc użyć takiej wody zamiast popularnej zasmażki, w ten sposób danie będzie znacznie lżejsze.

Do czego jeszcze można użyć wody po makaronie? Nietypowe triki

Takiej wody po makaronie możecie użyć też do przyrządzenia mięs lub warzyw na parze. Rozwiązanie to będzie idealne dla osób, które żyją w duchu „zero waste”. Możecie również ugotować w ten sposób kaszę lub ryż. Doda im to smaku i odrobinę skrobi, co w konsekwencji dobrze wpłynie na ich teksturę.

Nietypowym zastosowaniem wody po ugotowaniu w niej makaronu jest też dodanie jej do ciasta na pizzę. Sprawdzi się również w przypadku tego, z którego przygotowuje się chleb. W ten sposób gluten będzie się wiązał jeszcze lepiej, a wypiek będzie wspaniale puszysty i bardzo smaczny. Kolejnym patentem, który warto wykorzystać, jest też moczenie roślin strączkowych, takich jak fasola, groch, soczewica, w takiej wodzie. Zyskają one dodatkowe walory zdrowotne, a wasza woda po makaronie nie zmarnuje się. Gdy gotujecie makaron – warto już wcześniej zaplanować sobie przygotowanie potrawy z użyciem wody po nim na następny dzień.

