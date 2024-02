Placki ziemniaczane z tym dodatkiem to mistrzostwo świata. Zakochałam się w nich od pierwszego kęsa

Placki ziemniaczane zyskały szerokie grono miłośników. Każdy fan tego dania ma swój patent na jego przygotowanie. Klasyczna wersja potrawy bazuje na tartych ziemniakach, jajkach, mące i pokrojonej drobno cebuli. Będę was jednak namawiać do tego, byście na chwilę zeszli z utartych kulinarnych szlaków i spróbowali „ulepszyć” tradycyjną recepturę. Nie trzeba wprowadzać do niej żadnych skomplikowanych modyfikacji. Wystarczy dodać jeden łatwo dostępny składnik. Ta drobna zmiana robi ogromną różnicę.

Istnieje wiele sposobów na ulepszenie placków ziemniaczanych. Jedni dodają do nich rozgnieciony czosnek, drudzy kiełbasę, a jeszcze inny żółty ser. Tym razem chciałabym wam polecić inny składnik – twaróg. Dzięki niemu danie zyskuje niezwykle ciekawy, niecodzienny smak. Jednocześnie staje się bardziej sycące. Już niewielka porcja wystarczy, by zaspokoić głód i zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami. To ważne, zwłaszcza dla osób, które chcą ograniczyć spożycie słonych przekąsek czy słodyczy. Placki ziemniaczane z twarogiem, znane w Bieszczadach jako bandurjanki, z pewnością przypadną do gustu nie tylko miłośnikom kuchni wegetariańskiej. Zobaczcie, jak je przygotować.

Przepis: Placki ziemniaczane z twarogiem To danie jest świetną alternatywą dla klasycznych placków. Gdy go spróbujecie, z pewnością będzie często gościć na waszych stołach. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 10 Składniki 300 g ziemniaków

100 g twarogu

10 g mąki ziemniaczanej

1 jajko

pieprz

sól

olej do smażenia

1 cebula

20 g mąki pszennej Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierzcie małą cebulę i pokrójcie ją w drobną kostkę. Usuńcie skórkę z ziemniaków, upewnijcie się, że nie mają żadnych „czarnych oczek” i zetrzyjcie je na tarce o średnich oczkach. Rozdrobnijcie twaróg. Łączenie składnikówCebulę, ziemniaki i twaróg, wymieszajcie z mąką, jajkiem i przyprawami. Smażenie plackówNakładajcie po łyżce masy ziemniaczanej na rozgrzany olej i smażcie z obu stron do momentu, aż placki ziemniaczane zyskają złoty kolor.

Inne mniej znane dodatki do placków ziemniaczanych

Jeśli lubicie eksperymentować z przepisami i udoskonalać klasyczne receptury, możecie dodać do placków ziemniaczanych nie tylko twaróg, ale również inne mniej standardowe składniki, na przykład: szczypiorek, startą cukinię, suszone pomidory, a nawet jabłka. Wszystko zależy od waszych osobistych preferencji. Przełamywanie kulinarnych schematów bywa bardzo inspirujące i rozwija kreatywność. Nie przejmujcie się zbytnio ewentualnymi wpadkami. Gotowanie powinno sprawiać radość. Dzięki niej nawet najprostsze danie smakuje jak te serwowane w najlepszej restauracji.

Bandurjanki – wskazówki

Przepis na placki ziemniaczane z twarogiem, czyli bandurjanki, jest prosty. Zrobienie potrawy nie wymaga dużego doświadczenia ani specjalistycznego sprzętu. Jeśli jednak przygotowujecie tę potrawę po raz pierwszy, przyda wam się kilka wskazówek. Najważniejsza zasada dotyczy zachowania odpowiednich proporcji między tartymi ziemniakami a twarogiem. Warto trzymać się reguły 3:1 (na 300 gramów warzyw przypada około 100 g sera). Nie przesadzajcie też z ilością cebuli i przypraw. Te składniki nie powinny dominować w daniu. Mają jedynie podkreślić jego smak.

