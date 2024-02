Nie piekę już szarlotki w piekarniku. Znalazłam inny patent na pyszne ciasto z jabłkami

Szarlotka to nie tylko prosty, szybki i pyszny deser. Jest również tani. Można go przygotować na wiele różnych sposobów – z bezą, budyniem, kruszonką, czerstwym chlebem etc. Warto jednak poeksperymentować nie tylko ze składem wypieku, ale również sposobami jego przyrządzania. Mam na myśli metodę obróbki termicznej ciasta – zamieńcie piekarnik na inny łatwo dostępny sprzęt.

Nietypowy patent na zrobienie szarlotki

Pieczenie to nie jedyny sposobów przygotowywania szarlotki. Jeśli chcecie szybko przygotować ciasto z jabłkami, zamieńcie piekarnik na patelnię. Deser na tym w żaden sposób nie ucierpi. Będzie pyszne, aromatyczne i pełne smaku. Zobaczcie, jak je zrobić krok po kroku.

Przepis: Szarlotka bez pieczenia Ten deser to doskonała alternatywa dla klasycznie przygotowywanego ciasta z jabłka. Jest proste i aromatyczne. A w dodatku obłędnie pyszne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 18 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 jajko

250 g mąki

20 g cukru

45 ml oleju

5 g proszku do pieczenia

30 g masła

2 jabłka

175 ml mleka

szczypta cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierzcie jabłka ze skórki, usuńcie z nich gniazda nasienne i pokrójcie owoce na mniejsze kawałki (niezbyt drobno). Ubijcie jajka z cukrem. Do powstałej masy dodajcie mleko i olej. Dodajcie też proszek do pieczenia i mąkę. Połączcie wszystkie składniki za pomocą miksera. Przygotowanie szarlotkiRoztopcie masło na patelni i podsmażcie na nim jabłka. Gdy owoce zaczną się rumienić na patelnię wlejcie przygotowane wcześniej ciasto. Powinno pokryć całą powierzchnię patelni. Zmniejszcie moc palnika i smażcie całość pod przykryciem przez około 10 minut. Po tym czasie odwróćcie ciasto (możecie wykorzystać do tego celu przykrywkę) i smażcie je z drugiej strony przez kolejne 8 minut (pod przykryciem). Gotowe ciasto zdejmijcie z patelni.

Jak podawać szarlotkę bez pieczenia?

Szarlotkę bez pieczenia możecie serwować tak samo, jak standardową, pieczoną odsłonę wypieku. Deser świetnie komponuje się z bitą śmietaną, lodami albo sosem czekoladowym. Pamiętajcie, że tego typu dodatki podnoszą kaloryczność ciasta. Jeśli chcecie je nieco „odchudzić” sięgnijcie po świeże sezonowe owoce albo domowy cukier waniliowy dla diabetyków i osób na diecie. Świetnie smakuje i ma 40 procent mniej kalorii niż tradycyjny cukier.

Szarlotka bez pieczenia – wskazówki

W szarlotce bez pieczenia najlepiej sprawdzą się odmiany o kwaśnym smaku, na przykład antonówka czy szara reneta. Zrównoważą słodycz ciasta i ewentualnych dodatków. Warto wykorzystać również owoce z odmiany ligol. Mają słodko-kwaśny smak i są dość twarde. Dzięki temu nie rozpadną się zbyt szybko podczas smażenia. A jeśli nie macie zbyt wiele czasu na przygotowywanie szarlotki, sięgnijcie po ciasto francuskie. Wystarczy przykryć nim jabłka i poczekajcie aż się zarumieni. Potem odwróćcie ciasto.

