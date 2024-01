Z płatków owsianych zrobiłam genialny spód do ciasta. Wystarczy zmieszać je z innym składnikiem

Większość z nas uwielbia różnego rodzaju ciasta i inne wypieki. Często najbardziej czasochłonne okazuje się jednak robienie spodu. Jedną z ekspresowych metod jest przygotowanie wtedy spodu do ciasta przy użyciu biszkoptów. Możecie jednak wykorzystać też sposób, dzięki któremu całość będzie jeszcze smaczniejsza. Dodatkowo taki spód będzie też znacznie wartościowszy, ponieważ dostarczy do waszego organizmu wielu cennych składników odżywczych. Najlepiej będzie on komponować się z kremowym sernikiem, nadając mu w ten sposób wspaniale chrupiącą teksturę. Dobrze jednak sprawdzi się też podczas robienia szarlotki i przygotowywania innych ciast.

Jak zrobić spód do ciasta z płatków owsianych? Przepis

Prozdrowotne właściwości płatków owsianych są znane niemal każdemu. Możecie wykorzystać je do owsianki, ale nie tylko. Ciekawym pomysłem jest również zrobienie placków owsianych lub muffinek owsianych. Co więcej, okazuje się, że takie płatki można wykorzystać też w bardziej niestandardowy sposób, przygotowując spód do ciasta – na przykład do sernika.

Żeby powstał pyszny spód do ciasta – wystarczy, że zmiksujecie płatki owsiane z namoczonymi wcześniej daktylami. Całość nabierze wtedy doskonałej konsystencji, ale będzie też niezwykle smaczna. Masy przygotowanej w ten sposób nie musicie piec, dzięki czemu zaoszczędzicie naprawdę sporo czasu. Musicie jedynie wyłożyć ją do blachy lub naczynia żaroodpornego, a następnie schłodzić w lodówce.

Przepis: Owsiany spód do ciasta Owsiany spód do ciasta jest szybki i bardzo prosty w przygotowaniu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Składniki 100 g płatków owsianych błyskawicznych

50 g suszonych daktyli

100 ml gorącej wody Sposób przygotowania Moczenie daktyliNajpierw należy zalać daktyle gorącą wodą i odstawić, aby zmiękły. BlendowanieNastępnie namoczone daktyle (razem z wodą) trzeba zblendować z płatkami owsianymi. Należy to robić do momentu, aż zmienią się w gładką i gęstą masę. WykładanieNa koniec przygotowaną masę należy wyłożyć na spód naczynia żaroodpornego lub blachy i wstawić do lodówki.

Jak urozmaicić owsiany spód do ciasta?

Podstawowy przepis na ekspresowy spód do ciasta możecie też modyfikować, dodając swoje ulubione produkty. Podczas blendowania tych składników możecie wtedy też dorzucić między innymi:



orzechy włoskie,

orzechy nerkowca,

wiórki kokosowe,

migdały.

Żeby wzmocnić aromat masy, warto dodać do niej również cynamon lub kilka kropli esencji waniliowej (lub swojego ulubionego olejku zapachowego).

Jak szybko zrobić spód do ciasta? Inne patenty

Takie spody do ciasta bez pieczenia to doskonały pomysł, który warto wcielić w życie, gdy nie macie zbyt wiele czasu. Możecie w tym celu wykorzystać sucharki, krakersy, herbatniki lub wspomniane na samym początku biszkopty. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie spodu z wiórków kokosowych wymieszanych z rozpuszczonym masłem.

Przy niektórych ciastach dobrze sprawdzi się również groszek ptysiowy – możecie w ten sposób przygotować karpatkę w 15 minut bez pieczenia. Dzięki tym metodom ciasto przyrządzicie nie tylko szybciej, ale i bez bałaganu, a więc oszczędzicie sobie również sprzątania w kuchni.

Czytaj też:

Dodałam ten składnik do faworków. Jaki był efekt? Nieziemsko pyszne to za mało powiedzianeCzytaj też:

Ciasto jogurtowe robię w 5 minut. Uwielbiam ten błyskawiczny deser, który zawsze się udaje