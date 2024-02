Teściowa nauczyła mnie robić szybki „sernik z garnka”. Teraz gotuję to ciasto, zamiast piec

Można zrobić sernik w różnych wersjach – sernik baskijski, nowojorski, wiedeński. O „serniku z garnka” słyszałam jednak po raz pierwszy. Recepturę na to ciasto zdradziła mi moja teściowa – na początku byłam oburzona, ale później zakochałam się w tym sposobie. Co więcej, jest on znacznie szybszy od klasycznego. Świetnie sprawdzi się też wtedy, gdy zwykły, pieczony sernik po prostu już wam się znudził.

Jak zrobić gotowany sernik bez pieczenia?

Przygotowując sernik bez pieczenia, z pewnością zaskoczycie domowników. Dodatkowo częstym utrapieniem podczas robienia tego ciasta w klasycznej wersji jest to, że wypiek opada. W przypadku „sernika z garnka” ten problem nie istnieje. Taki sernik zawsze wychodzi idealny, więc z przepisu śmiało mogą korzystać osoby, które dopiero debiutują w kuchni. Świetnie sprawdzi się też w sytuacji, gdy brakuje wam czasu na przygotowanie tradycyjnego wypieku.

Przepis: Gotowany sernik Ta wersja sernika jest znacznie łatwiejsza do przygotowania od tej klasycznej. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg zmielonego sera twarogowego

200 g masła

75 ml mleka

300 g herbatników

5 jajek

100 g cukru pudru

2 saszetki budyniu waniliowego

gotowa polewa czekoladowa Sposób przygotowania PrzygotowanieNajpierw wyłóżcie formę papierem do pieczenia (najlepsza będzie o wymiarach 24 cm x 24 cm). Następnie wyłóżcie spód herbatnikami. GotowanieWłóżcie do garnka kostkę masła i wsypcie cukier puder. Całość podgrzejcie na niewielkiej mocy palnika. Wszystko porządnie wymieszajcie – tak, by składniki dokładnie połączyły się ze sobą. Do masy przełóżcie twaróg. W szklance z mlekiem rozpuśćcie budyń i przelejcie go do naczynia z masą serową. Wbijcie też jajka. Całość ponownie wymieszajcie. UkładanieNa pierwszą warstwę herbatników wyłóżcie masę serową. Następnie ułożycie kolejne piętro herbatników i przykryjcie je masą. Później ułóżcie trzecią warstwę herbatników i polejcie polewą czekoladową. ChłodzenieSernik włóżcie do lodówki na minimum 4 godziny. Będzie gotowy do jedzenia, gdy masa serowa odpowiednio stężeje.

O czym pamiętać przygotowując „sernik z garnka”?

Podczas robienia ciasta w ten sposób musicie pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Chodzi między innymi o to, by wybrać odpowiedni nabiał. „Główną rolę” gra tutaj twaróg, który powinien być drobno zmielony. Najlepiej, jeśli zrobicie to samodzielnie w domu – sprawdzi się lepiej niż ten sklepowy. Zmielcie go wtedy dwukrotnie lub nawet trzykrotnie. Najlepszy będzie twaróg półtłusty.

Pamiętajcie też, że gotowany sernik powinien tężeć w lodówce minimum dwie godziny. Im dłużej będzie przebywać w zimnie – tym lepiej. Jeśli macie taką możliwość, to przygotujcie go wieczorem i wstawcie do lodówki na całą noc, wtedy będziecie mieć pewność, że jego konsystencja będzie odpowiednia. Po schłodzeniu ciasta możecie podawać sernik z polewą czekoladową lub musem owocowym – dzięki temu będzie on nie tylko smaczniejszy, ale też będzie się pięknie prezentować.

Inne sposoby robienia sernika

Sernik to tradycyjne ciasto, które często gości na polskich stołach. Śmiało możecie jednak eksperymentować i na przykład zrobić delikatny i puszysty sernik bez spodu. Jest on łatwy do przygotowania, chociaż musicie dokładnie trzymać się przepisu i zadbać o to, by białka były dobrze ubite. Kolejny pomysł to miniserniczki bez pieczenia – jest to sposób na ekspresowy deser, który przyrządzicie dosłownie w kilkanaście minut.

Gdy sernik będzie już gotowy, niezależnie od metody, jaką go przygotowujecie – zadbajcie o to, by podczas krojenia jego brzegi nie stały się poszarpane. Wystarczy, że zamoczycie nóż w gorącej wodzie, a następnie wytrzecie go w suchą ściereczkę i przejdziecie do krojenia sernika. Jeśli będzie taka potrzeba – powtarzajcie ten zabieg kilka razy w ciągu krojenia ciasta.

Czytaj też:

Z płatków owsianych zrobiłam genialny spód do ciasta. Wystarczy zmieszać je z innym składnikiemCzytaj też:

Ciasto jogurtowe robię w 5 minut. Uwielbiam ten błyskawiczny deser, który zawsze się udaje