Dosypałam płatki owsiane do placków ziemniaczanych. To był strzał w dziesiątkę, wyszły obłędnie smaczne

Cała moja rodzina należy do grona miłośników placków ziemniaczanych. Ta potrawa jest szybka, prosta i zdecydowanie niskobudżetowa, dlatego dość często pojawia się na naszym stole. W klasycznej wersji szybko jednak może się znudzić, a więc staram się eksperymentować i dodawać do masy ciekawe składniki. Ostatnio postawiłam na płatki owsiane, a placki wyszły naprawdę nieziemsko smaczne.

Jak zrobić placki ziemniaczane z płatkami owsianymi? Przepis

Placki ziemniaczane, dzięki temu nietypowemu dodatkowi, jakim są płatki owsiane, wyjdą wyjątkowo chrupiące, ale też znacznie zdrowsze. Co więcej, jeśli zamiast smażyć je na patelni, przyrządzicie je w piekarniku, to potrawa będzie mniej kaloryczna i łatwiejsza do strawienia.

Przepis: Placki ziemniaczane z płatkami owsianymi Placki ziemniaczane z tego przepisu zdecydowanie biją na głowę klasyczną wersję. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 500 g ziemniaków

2 jajka

1 szklanka płatków owsianych

1 płaska łyżka mąki pszennej pełnoziarnistej

natka pietruszki

pieprz czarny Sposób przygotowania Obieranie i ścieranieNajpierw obierzcie ziemniaki, a później zetrzyjcie na tarce o grubych oczkach. Starte ziemniaki odciśnijcie dokładnie z nadmiaru wody. MieszanieZetrzyjcie cebulę na tarce i drobno posiekajcie czosnek. Dodajcie warzywa do ziemniaków. Całość wymieszajcie też z mąką, jajkami, płatkami oraz natką pietruszki i pieprzem. SmażenieMasę ziemniaczaną wykładajcie przy użyciu łyżki na blaszkę przykrytą papierem do pieczenia. Placki pieczcie w piekarniku przez około 15-20 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

Pamiętajcie, że sekretem tego, żeby wasze placki ziemniaczane wyszły naprawdę pyszne, jest wybranie odpowiednich ziemniaków – postawcie na odmianę B lub C, czyli te z dużą zawartością skrobi. Dzięki temu placki będą miały odpowiednią konsystencję i nie wyjdą zbyt wodniste.

Dlaczego warto dodawać płatki owsiane do potraw?

Płatki owsiane są nie tylko smaczne, ale także pełne składników odżywczych, które mogą przynieść wiele korzyści dla zdrowia, dlatego warto uwzględniać je w codziennej diecie. Są dość neutralnym produktem, który pasuje do naprawdę bardzo wielu dań. Jedną z ich największych zalet jest duża ilość błonnika pokarmowego, który zwiększa treść pokarmową, a przez to sprawia, że czujemy się dłużej syci (zapobiega też zaparciom i wielu chorobom jelit).

Płatki owsiane są także doskonałym źródłem energii, dzięki zawartości węglowodanów złożonych. Zawierają także ważne składniki mineralne, takie jak żelazo, magnez oraz cynk, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Dodatkowo płatki owsiane są niskokaloryczne, co sprawia, że są idealnym składnikiem diety dla osób dbających o linię.

Do czego jeszcze można wykorzystać płatki owsiane?

Płatki owsiane są bardzo zdrowe i łatwo dostępne, co czyni je idealnym składnikiem zdrowej diety. Można je spożywać na wiele różnych sposobów, od tradycyjnych owsianek po chrupiące ciasteczka czy granolę. Najczęściej łączymy je z mlekiem lub jogurtem, jednak możliwości jest znacznie więcej. Idealnie sprawdzą się jako składnik smoothie, ale możecie przygotować też gofry owsiane lub zrobić naleśniki z dodatkiem tego składnika.

Ciekawym pomysłem jest też wykorzystanie ich jako panierki czy przygotowanie kruszonki na ciasto. Możecie przyrządzić również kotlety z płatkami owsianymi, a nawet płatki owsiane à la risotto. Płatki owsiane dobrze sprawdzą się też do różnego rodzaju wypieków – ciast, batoników czy chlebów i muffinek.

