Przepis na kotlety ziemniaczane. Dodaj ten składnik, a zyskają wyjątkowy smak i kremową konsystencję

Kotlety ziemniaczane to danie, które nie wymaga wyjątkowych umiejętności kulinarnych. Przepis możesz dowolnie modyfikować, dodając do masy ziemniaczanej np. świeże lub suszone zioła oraz faszerując kotlety np. podsmażonymi pieczarkami z cebulką, mięsem mielonym lub kiszoną kapustą. Ja robię kotlety ziemniaczane z dodatkiem startego na tarce żółtego sera, który sprawia, że są wyraziste w smaku i mają kremową konsystencję.

Przepis: Kotlety ziemniaczane To prosty sposób na zrobienie pysznego obiadu z wykorzystaniem ziemniaków, również tych, które zostały z wczorajszego obiadu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1,5 kg ziemniaków

2 jajka

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

4 łyżki mąki pszennej

4 łyżki startego żółtego sera

3 łyżki klarowanego masła

1 łyżeczka oregano

1 szklanka bułki tartej

4 łyżki oleju do smażenia

sól

pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówZiemniaki obierz, pokrój na mniejsze kawałki i ugotuj do miękkości w osolonym wrzątku. Ugotowane ziemniaki odcedź na sitku lub durszlaku i pozostaw do przestudzenia. Cebulę obierz i pokrój w kostkę. Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę lub zetrzyj na tarce o małych oczkach. Na patelni rozgrzej 3 łyżki masła klarowanego. Zeszklij cebulę na średnim ogniu, od czasu do czasu mieszając. Dodaj do zeszklonej cebuli czosnek i smaż 1-2 minuty, ciągle mieszając. Przed dodaniem do ziemniaków możesz ostudzoną i odsączoną z nadmiaru tłuszczu cebulę z czosnkiem zmiksować na jednolitą masę. Łączenie składników i przyprawianiePrzestygnięte ziemniaki przeciśnij przez praskę i przełóż do dużej miski. Dodaj podsmażoną cebulę z czosnkiem, żółty ser, oregano, mąkę i 2 całe jajka. Wymieszaj składniki ręką lub łyżką. Jeżeli masa jest zbyt rzadka, dodaj więcej mąki lub startego żółtego sera. Gotową masę ziemniaczaną dopraw do smaku solą i pieprzem. Formowanie i panierowanie kotletówZ masy ziemniaczanej uformuj kulę, a następnie pokrój ją na 4 części. Z każdej części ciasta uformuj wałek. Odkrawaj niewielkie kawałki i formuj podłużne kotlety ziemniaczane. Każdy kotlet ziemniaczany dokładnie obtocz w bułce tartej. SmażenieNa patelni rozgrzej olej (olej możesz zastąpić klarowanym masłem). Smaż kotlety ziemniaczane na średnim ogniu do momentu, aż będą miały złoty kolor. Gotowe kotlety odsącz z nadmiaru tłuszczu za pomocą ręcznika papierowego.

Kotlety ziemniaczane podawaj gorące z dodatkiem ulubionego sosu oraz surówki.

Kotlety ziemniaczane – przydatne wskazówki

Kotlety ziemniaczane możesz przygotować również z ziemniaków, które zostały z dnia poprzedniego.

Jeżeli chcesz zrobić kotlety ziemniaczane z nadzieniem (np. ze smażonych pieczarek), to uformuj z porcji ciasta gruby placek, ułóż na jego środku farsz, a następnie zawiń brzegi ciasta ziemniaczanego i uformuj podłużny kotlet. Do kotletów ziemniaczanych możesz podać nie tylko ulubiony sos (ja często decyduję się na kremowy sos pieczarkowy), ale także np. mięsny gulasz oraz warzywną potrawkę. No i oczywiście obowiązkowo jakąś pyszną surówkę. Polecam pasującą moim zdaniem do każdego dania surówkę z marchewki z dodatkiem ziół.

Jeżeli do przeciśniętych przez praskę ziemniaków dodasz pokruszony twaróg i świeży koperek, to kotlety ziemniaczane będą przypominały w smaku pierogi ruskie. Takie kotlety z ziemniaków doskonale smakują z kwaśną śmietaną.

Czytaj też:

Kiedyś unikałam ziemniaków i makaronów na diecie. Nie wiedziałam, że dzięki nim można schudnąćCzytaj też:

Takie ziemniaki zawierają w sobie groźną truciznę. Mąż aż krzyknął, jak zobaczył, że po nie sięgam