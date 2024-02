Takie ziemniaki zawierają w sobie groźną truciznę. Mąż aż krzyknął, jak zobaczył, że po nie sięgam

Ziemniaki wykorzystujemy do wielu potraw. Są klasykiem w polskiej kuchni, idealnie sprawdzają się jako dodatek do dań mięsnych, a część z nas nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez tego warzywa. Przygotowujemy z nich też kopytka, kluski, placki czy purée. Okazuje się jednak, że w czasami ich zjedzenie może być bardzo niebezpieczne. Niektóre ziemniaki są niejadalne i powinniście zdecydowanie wystrzegać się ich spożywania, ponieważ konsekwencje mogą być naprawdę poważne. Te, które powinny znaleźć się w koszu, można rozpoznać po specyficznym kolorze, a dokładnie – zielonych plamkach.

Jakich ziemniaków nie wolno jeść?

Choć ziemniaki w większości przypadków są zdrowe, to można się też nimi zatruć. Chodzi o zielone ziemniaki, które mogą być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Wynika to z faktu, że występuje w nich toksyczny związek chemiczny – solanina. Ta substancja znajduje się w zielonych częściach i kiełkach ziemniaków. Jej trujące właściwości chronią te warzywa przed atakami szkodników, jednak dla ludzi są bardzo szkodliwe.

Solanina naturalnie występuje w niedojrzałych ziemniakach, jednak jej stężenie wzrasta, gdy są one przechowywane w ciepłych i jasnych pomieszczeniach. Jeśli ziemniak będzie zielonkawy pod skórką – oznacza to, że doszło do zwiększenia ilości solaniny w nim (a jego zjedzenie może nam zaszkodzić). W ziemniakach, które są odpowiednio przechowywane i nie są wystawione na działanie światła, ilość solaniny jest bardzo niewielka, a przez to nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia. Dodatkowo obranie i ugotowanie ziemniaków powoduje zmniejszenie jej ilości w warzywach. Nie można jednak sięgać po te, które mają zielone plamki.

Czym może grozić zjedzenie „zielonych” ziemniaków?

Solanina w wysokich stężeniach jest silnie trująca. Nie wiadomo jednak, ile dokładnie solaniny potrzeba, by doszło do zatrucia – zależy to od indywidualnej tolerancji na tę substancję, a także masy ciała, dlatego lepiej nie ryzykować jedzenia zielonkawych ziemniaków. Na zatrucie i poważne konsekwencje są narażone głównie dzieci. Spożycie dużej ilości solaniny może prowadzić do objawów zatrucia, takich jak:



nudności,

wymioty,

biegunka,

bóle brzucha,

zawroty głowy,

zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

W skrajnych przypadkach może dojść do śpiączki, napadu drgawek, a nawet śmierci. Żeby uchronić się przed zatruciem solaniną, należy spożywać tylko dojrzałe i świeże ziemniaki, które były odpowiednio przechowywane. Wystrzegajcie się jednak jedzenia ziemniaków widocznie zielonych lub z długimi kiełkami. Pamiętajcie również, by nie sięgać po spleśniałe ziemniaki – odkrojenie zepsutej części nic nie da, ponieważ toksyny znajdują się w całym warzywie. Sprawdźcie, jak przechowywać ziemniaki, aby się nie popsuły. Warto również wiedzieć, jak prawidłowo gotować ziemniaki.

