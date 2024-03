Odkąd zaczęłam sama robić sos chrzanowy, nie jadłam lepszego. To u mnie obowiązkowy element Wielkanocy

Sos chrzanowy to jeden z najlepszych dodatków do wielkanocnych potraw. Jego intensywny smak i charakterystyczna ostrość idealnie komponuje się między innymi z jajkami, które podczas tych wiosennych świąt na każdym stole „grają główną rolę”. Doskonale jednak podkreśla też smak mięsa, różnego rodzaju wędlin, ryb oraz innych potraw. Kiedyś wybierałam tę prostszą opcję i kupowałam gotowy sos chrzanowy w słoiczku. Odkąd jednak moja kuzynka poczęstowała mnie takim domowym sosem – sama zaczęłam go robić, ponieważ ten sklepowy nie umywał się do niego. Co więcej, wcale nie jest to takie trudne, jak myślałam wcześniej.

Jak zrobić domowy sos chrzanowy? Prosty przepis

Przepis na taki sos chrzanowy jest naprawdę niezwykle prosty. Musicie jednak pamiętać o tym, że gwarancją wspaniałego smaku są składniki wysokiej jakości.

Przepis: Domowy sos chrzanowy Taki samodzielnie zrobiony sos chrzanowy jest sto razy lepszy od tego ze sklepu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 50 g tartego chrzanu

100 g majonezu

150 g jogurtu

20 ml soku z cytryny

pieprz i sól Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw przełóżcie do miski tarty chrzan, majonez oraz jogurt. Wymieszajcie ze sobą składniki. DoprawianieDo powstałej masy dodajcie sok z cytryny, pieprz, sól i ponownie wymieszajcie. Taki gotowy sos przechowujcie w lodówce w zamkniętym naczyniu.

O czym pamiętać podczas robienia sosu chrzanowego?

Podczas przygotowywania takiego domowego sosu chrzanowego ważne jest, żeby wybrać chrzan z jak najmniejszą ilością dodatków. Najlepiej, gdy zawartość takiego korzenia wynosi minimum 70 procent. Z kolei jeśli sami chcecie zetrzeć korzeń chrzanu – zwróćcie uwagę na to, by był jędrny. Jeśli jednak trafi wam się lekko zwiędnięty – włóżcie go na godzinę do zimnej wody. Do utartego chrzanu dodajcie wtedy sól i cukier i zalejcie go wrzątkiem – zrobi się go wtedy niemal dwa razy więcej.

Jeżeli chcecie z kolei przygotować sos chrzanowy w wersji light – zamiast majonezu użyjcie jogurtu naturalnego (wybierzcie bałkański lub grecki). Żeby sos uzyskał gęstą konsystencję – chrzan możecie odsączyć delikatnie z zalewy. Do sosu możecie dodać też posiekany szczypiorek albo koperek – dobrze sprawdzi się on też jako ozdoba.

Do czego można podawać sos chrzanowy?

Sos chrzanowy idealnie pasuje do jajek ugotowanych na twardo – w końcu to wielkanocna klasyka. Dobrze sprawdzi się też jako dodatek do białej kiełbasy – jeśli zdecydujecie się na jej podanie, sprawdźcie najpierw, co zrobić, żeby biała kiełbasa nie pękała podczas gotowania. Dzięki temu będzie pięknie prezentować się na talerzu z dodatkiem chrzanowego sosu. Taki sos możecie również podać do mięs, idealnie będzie się komponować również z pieczenią rzymską lub pieczoną szynką.

Podczas Wielkanocy taki sos sprawdzi się praktycznie do wszystkiego – sami przekonacie się o tym, że gdy postawicie go na stole, to swoim aromatem skusi każdego, by go spróbował. Jeśli z kolei zostanie wam po świętach kilka sztuk jajek – możecie ugotować je na twardo, po wystudzeniu rozgnieść widelcem i dodać do sosu. Tak powstanie nieco urozmaicona wersja sosu chrzanowego.

Czytaj też:

Babka piaskowa na Wielkanoc będzie puszysta i wilgotna pod 1 warunkiem. Moja mama lekko ją „upija”Czytaj też:

Żurek z domowym zakwasem nie ma sobie równych. Ja korzystam z patentu na „błyskawiczną fermentację”