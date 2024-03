Mój schab zawsze wychodzi obłędnie soczysty. Prosty i szybki trik na to, żeby rozpływał się w ustach

Pieczony schab to doskonała propozycja na obiad dla całej rodziny, ale idealnie sprawdzi się też na wielkanocnym stole. Można podawać go na ciepło, ale będzie pyszny również w wersji „na zimno”, na przykład jako dodatek do kanapek. Taki pieczony schab najlepiej smakuje, gdy jest idealnie soczysty, doprawiony, a przy tym też doskonale miękki i rozpływający się w ustach. Jak to zrobić? Wystarczy, że zastosujecie banalnie prosty trik.

Jak zrobić idealnie soczysty schab? Prosty trik

Podstawą pysznego schabu jest to, by mięso nie wyszło suche. Bardzo łatwo to zrobić – wystarczy, że zastosujecie jeden kuchenny patent, który zajmie wam dosłownie minutę. Polega on na polaniu mięsa wrzątkiem, zanim włożycie je do piekarnika. Po co się to robi? Sztuczka ta sprawia, że wszystkie soki zostają we wnętrzu mięsa, ponieważ pod wpływem temperatury włókna mięśniowe zamykają się.

To właśnie soki, które pozostają w mięsie, sprawiają, że schab jest tak cudownie soczysty i nie traci swojej wilgoci podczas procesu pieczenia. Ciekawym trikiem, by schab wyszedł naprawdę smakowity, jest też nafaszerowanie go suszonymi owocami – wilgoć, która jest w nich zawarta, dobrze go nawilży. Jeśli jesteście miłośnikami przyrządzania mięs, to koniecznie wypróbujcie też szynkę z przepisu Ewy Wachowicz.

Na co zwrócić uwagę podczas pieczenia schabu?

Podczas pieczenia schabu istotne jest też przestrzeganie kilku innych zasad. Bardzo ważne jest, żeby piec go w odpowiedniej temperaturze. Najpierw rozgrzejcie piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza, a po około 25 minutach pieczenia mięsa obniżcie ją do 180 stopni Celsjusza.

Znaczenie ma też wybór odpowiedniego schabu – podczas zakupów zwróćcie uwagę na to, by wybrać produkt wysokiej jakości. Barwa mięsa powinna być jasnoróżowa, a jego powierzchnia – gładka i błyszcząca (świadczy to o świeżości mięsa). Z kolei tłuszcz widoczny na schabie musi mieć białą albo kremową barwę. Wybierajcie też te tłustsze kawałki – wtedy mięso po upieczeniu będzie smaczniejsze i bardziej kruche.

Jak można podawać pieczony schab?

Taki pieczony schab możecie podawać na wiele sposobów. Będzie wspaniale smakował ze słodkimi dodatkami, na przykład suszonymi śliwkami, jabłkami, morelami, a nawet pomarańczami. Schab możecie nafaszerować przed pieczeniem też suszonymi pomidorami, serem feta i szpinakiem czy grzybami. Mięso doskonale nasiąknie aromatem tych produktów. Do schabu świetnie pasują też różnego rodzaju sosy – śmietanowe, grzybowe, a nawet owocowe. Idealnie będzie się komponować na przykład sos z czerwonych porzeczek. Jeżeli z kolei wolicie podawać to mięso w bardziej klasyczny sposób – koniecznie sprawdźcie, jak zrobić idealne schabowe.

Pamiętajcie też, że jeśli planujecie pokroić schab i podawać go na zimno – to wcześniej koniecznie musicie go schłodzić. Wtedy będziecie mogli go pokroić nawet na idealnie cienkie pasterki.

