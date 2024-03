Zdrowe naleśniki z tą niezwykłą mąką to rewolucja. Sprawdź, dlaczego moja rodzina je pokochała

Naleśniki to bardzo „wdzięczne” danie. Nie wymagają wiele pracy i można je przygotować na wiele różnych sposobów. Jedni dodają do nich espresso lub kawę rozpuszczalną, drudzy kakao, a jeszcze inni sięgają po szpinak. Ja tym razem postawiłam na nietypowy rodzaj mąka. Ta drobna – na pierwszy rzut oka – zmiana przyniosła wielki efekt. Wpłynęła pozytywnie nie tylko na wygląd i smak placuszków, ale również ich właściwości. Dzięki niej stały się naprawdę zdrową przekąską.

Jak zrobić zdrowszą wersję klasycznych naleśników?

Wbrew pozorom to banalnie proste. Wystarczy dokonać jednej, drobnej zmiany w składzie ciasta do placuszków i wykorzystać do ich przygotowania mąkę z ciecierzycy (cieciorki), a nie mąkę z pszenicy. Ma ona żółty kolor i lekko orzechowy smak. Zawiera duże ilości białka, błonnika pokarmowego, a także wiele mikroelementów, takich jak na przykład potas, fosfor, cynk, żelazo, wapń i magnez. Może być bez przeszkód spożywana przez diabetyków (z uwagi na niski indeks glikemiczny). Reguluje wydzielanie insuliny, zmniejsza stężenie „złego cholesterolu” we krwi i wspiera pracę układu pokarmowego. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze oraz antyoksydacyjne. Przywraca równowagę między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami. W rezultacie spowalnia starzenie się tkanek i chroni przed chorobami, takimi jak miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu czy zawał serca.

Przepis: Naleśniki z mąki z ciecierzycy To zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych placków. Mają lekko orzechowy posmak i zapewniają uczucie sytości na długo. Świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 8 Składniki 2 szklanki mąki z ciecierzycy

2 łyżki stołowe mąki ziemniaczanej

400 ml mleka roślinnego lub wody

2 łyżki oleju rzepakowego

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie ciastaMąkę, mleko, olej i przyprawy wymieszajcie na gładką, jednolitą masę. Możecie dodać do ciasta również inne składniki, na przykład suszoną bazylię, oregano, suszony czosnek czy kawałki szpinaku). Jeśli ciasto wychodzi zbyt rzadkie, możecie dodać do niego więcej mąki. Smażenie naleśnikówOdstawcie ciasto na 20 minut w ciepłe miejsce, by „odpoczęło”. Potem wlewajcie je za pomocą niewielkiej chochelki na środek rozgrzanej patelni i rozprowadzajcie po całej powierzchni. Naleśniki smażcie z obu stron na złocisty kolor. Przewróćcie placek na drugą stronę za pomocą szpatułki, gdy będzie dobrze usmażony. Aby sprawdzić, czy naleśnik jest gotowy, wystarczy energicznie potrząsnąć patelnią – prawidłowo usmażony placek z ciasta naleśnikowego odchodzi od jej powierzchni.

Naleśniki z mąką z ciecierzycy można przygotować również w bardziej klasycznej wersji z jajkami. Dodatek mąki ziemniaczanej sprawia, że placuszki są bardziej elastyczne, jednak nie musicie wykorzystywać tego składnika. Wszystko zależy od waszych upodobań.

Z czym podawać naleśniki z mąki z ciecierzycy?

Naleśniki z mąką z ciecierzycy świetnie komponują się zarówno z wytrawnym, jak i słonym nadzieniem. To doskonały zamiennik białego pieczywa. Możecie serwować je z warzywnym lub grzybowym farszem, żółtym serem, suszonymi pomidorami, twarogiem etc. Jeśli chcecie podać przekąskę ze słodkim nadzieniem zrezygnujcie z wytrawnych przypraw i dodatków w cieście, takich jak na przykład suszony czosnek.

