Grzybki z jajek to hit na moim wielkanocnym stole. Sprawdź, jak zrobiłam ich kapelusze

Przed Wielkanocą zawsze jest mnóstwo pracy. Trzeba posprzątać mieszkanie, zrobić zakupy i przyszykować świąteczne menu. Jak ze wszystkim nadążyć? Mam na to swój sposób. Staram się wybierać takie potrawy i przekąski, które nie wymagają dużego „zachodu”, a jednocześnie świetnie się prezentują i jeszcze lepiej smakują. Wszystkie te kryteria spełniają grzybki z jajek. Gdy pojawiają się na stole, zachwytom nie ma końca.

Jak zrobić grzybki z jajek?

Wbrew pozorom przygotowanie tej wielkanocnej przekąski nie jest trudne. Najpierw ugotujcie jajka na twardo, następnie je wystudźcie i obierzcie ze skorupki. W kolejnym kroku przekrójcie każde jajko na 2/3 wysokości w szerszym miejscu. Następnie usuńcie z jajek żółtka (nie wyrzucajcie ich, przydadzą się do farszu). Zagotujcie czarną herbatę w garnku i w przecedzonym naparze zanurzcie mniejsze części białek – tak właśnie powstaną piękne kapelusze. Trzymajcie je w płynie tak długo aż nabiorą brązowego koloru. Może to zająć od 15 do 30 minut. Im więcej czasu białka spędzą w herbacianej „kąpieli”, tym ciemniejszej barwy nabiorą. Nie musicie się jednak obawiać, że napar zmieni ich smak.

Pozostałe części jajek możecie wypełnić dowolnym farszem. Świetnie sprawdzi się zarówno klasyczne nadzienie z usmażonymi na maśle pieczarkami, jak i mniej tradycyjne warianty. Ja wykorzystuje farsz z dynią i kurkumą. Dzięki niemu jajka zyskują na wyrazistości. Stają się pyszną, a jednocześnie zdrową przekąską. Możecie też wykorzystać inne składniki – na przykład te, które akurat macie pod ręką. Puśćcie wodze kulinarnej fantazji. Odrobina szaleństwa w kuchni nie zaszkodzi. Często przynosi bardzo dobre efekty w postaci pysznych, choć nie zawsze oczywistych połączeń smakowych. Zachęcam do eksperymentowania.

Jak podawać grzybki z jajek?

Trzonki, czyli części jajek napełnione farszem, przykryjcie „kapeluszami”, które wcześniej moczyły się w czarnej herbacie. Tak przygotowane grzybki możecie ułożyć na przykład na sałacie, a całość kulinarnej kompozycji uzupełnić kawałkami rzodkiewki i pomidorków koktajlowych. W roli dekoracji doskonale sprawdzi się również szczypiorek, rzeżucha, czerwona cebula czy żółty ser. To oczywiście tylko kilka z wielu możliwości. Możliwości jest znacznie więcej. Tak naprawdę wszystko zależy od waszej inwencji twórczej.

Czytaj też:

Jajka z tym farszem to moje popisowe danie, chodzi o jeden składnik. Nawet szwagierka prosiła o przepisCzytaj też:

Jajecznica w formie roladek wygląda i smakuje obłędnie. Moja rodzina kocha to danie, a robi się je ekspresowo