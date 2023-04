Tradycyjna babka piaskowa. Bez dodatku proszku do pieczenia!

Babka piaskowa to jedno z najlepszych tradycyjnych ciast. W większości przepisów dodaje się do niej proszek do pieczenia, który dla wielu osób jest potem wyczuwalny w smaku. A przecież nasze prababki radziły sobie bez takich spulchniaczy! I my to potwierdzamy: babkę piaskową można zrobić bez proszku do pieczenia, z samych najprostszych składników.

Co to jest babka piaskowa?

Babka piaskowa to inaczej ciasto ucierane, albo ciasto biszkoptowo-tłuszczowe. Ma bardzo prosty skład: to jaja, tłuszcz, cukier i mąka. To ciasto cięższe i bardziej zwarte, niż biszkopt, stąd trudniej wyrasta i dlatego zwykle w przepisach na babkę piaskową znajdziesz dodatek proszku do pieczenia.

Jak zrobić babkę piaskową bez proszku do pieczenia?

Tu ważna jest dokładność i odrobina cierpliwości. Aby ciężkie ciasto z dodatkiem masła wyrosło, zwróć uwagę na dwa ważne elementy tego przepisu: utarcie masła z cukrem i żółtkami na puszystą masę oraz ubicie piany z białek. WAŻNE: piana z białek jest bardziej usztywniona dzięki dodatkowi części cukru (jak przy bezie). To istotny element, bez którego ciasto może nie urosnąć odpowiednio.

Nie pomijaj też przesiewania mąki. To dodatkowo ją napowietrza, co jest kluczowe przy pieczeniu ciasta be proszku do pieczenia.

Jak podawać babkę piaskową?

Babka piaskowa z naszego przepisu to babka cytrynowa, aromatyzowana skórką z cytryny (na tej samej zasadzie możesz zrobić babkę pomarańczową). Świetnie do niej pasuje lukier zrobiony z cukru pudru i soku z cytryny (polej lukrem ostudzone ciasto). Ciasto można też udekorować samym cukrem pudrem albo polewą czekoladową. Babka piaskowa jest jednym z tradycyjnych ciast podawanych na Wielkanoc (świetnie sprawdza się jako ciasto do święconki), ale warto ją piec cały rok. To ciasto idealne do popołudniowej kawy czy herbaty.

Przepis: Najlepsza babka piaskowa Tradycyjna babka piaskowa bez proszku do pieczenia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka skrobi ziemniaczanej

200 g masła

1 szklanka drobnego cukru do wypieków

skórka otarta z jednej cytryny Sposób przygotowania Uszykuj składnikiJaja i masło muszą być w temperaturze pokojowej. Obie mąki przesiej. Białka oddziel od żółtek. Utrzyj masło, ubij białkaUcieraj masło kilka minut, aż stanie się jasne. Dodaj ok. 2/3 szklanki cukru (resztę zostaw do białek) i ucieraj/miksuj, aż cukier się rozpuści, a masa będzie jasna i puszysta. Wtedy dodawaj kolejno po jednym żółtku, dalej ucierając/miksując. Na koniec dodaj skórkę otartą z cytryny. W osobnym naczyniu ubij białka na sztywną pianę, następnie dalej ubijając, dodawaj po łyżce cukru (po każdorazowym dodaniu cukru ubijaj ok. minuty, chodzi o to, aby cukier się rozpuścił). Połącz składniki, upiecz ciastoDo masy z żółtek i masła dodaj przesiane mąki. Wymieszaj ręcznie lub na najniższych obrotach robota. Dodawaj partiami ubite białka, delikatnie mieszając całość. Gotowe ciasto przełóż do podłużnej formy. Piecz ok. 60 min. (do suchego patyczka) w temperaturze 160 stopni Celsjusza.

