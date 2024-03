To najlepsze jajka na śniadanie, jakie jadłam. Zdobyłam przepis na idealne jajka po benedyktyńsku

Jajka po benedyktyńsku to doskonała propozycja np. na weekendowe śniadanie. Po raz pierwszy jadłam je kilka lat temu w czasie wyjazdu do Gdańska. Od tamtej pory to moje ulubione śniadanie z jajkami w roli głównej. To danie składa się z połówek bułki, na których kładę po kawałku podsmażonego wędzonego boczku lub szynki. Na to nakładam jajka ugotowane w koszulkach – białko musi być ścięte, a żółtko miękkie i wypływające się po przekłuciu. Całość zalewa się sosem holenderskim. Dzięki takim składnikom jajka po benedyktyńsku mają bogaty smak.

Choć nie brakuje „sprawdzonych” sposobów na jajka w koszulkach, to niektóre z nich są dość kontrowersyjne. Polegają na przykład na gotowaniu surowych jajek w folii spożywczej. Czasami najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Idealne jajka w koszulkach przygotujesz, dodając do wody, w której będą się gotowały, sól lub ocet. Poznaj przepis na jajka Benedykta i ciesz się iście królewskim śniadaniem.

Przepis: Jajka po benedyktyńsku (jajka Benedykta) Jajka po benedyktyńsku to popularne danie śniadaniowe w kuchni amerykańskiej. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 duże jajka

2 bułki kajzerki

8 plasterków chudego boczku

ocet spirytusowy

sól Na sos holenderski: 1 kostka masła

4 żółtka

cytryna

sól i biały pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie sosu holenderskiegoPrzygotuj mały rondelek i roztop w nim masło, uważając, żeby się nie przypaliło. Jeżeli na powierzchni stopionego masła utworzyła się piana, to przecedź tłuszcz przez drobne sitko. Oddziel żółtka od białek. Żółtka ubij na parze – w rondelku zagotuj wodę i ustaw na nim odporną na działanie wysokiej temperatury szklaną lub metalową miskę. Dno miski nie może dotykać powierzchni wody; woda nie powinna mocno wrzeć. Ubijaj żółtka do momentu, aż staną się puszyste i zwiększą swoją objętość. Do ubitych żółtek wlej masło cienkim strumieniem, nie przerywając mieszania. Mieszaj sos do momentu, aż zgęstnieje. Gęsty sos dopraw do smaku sokiem z cytryny, solą i białym pieprzem. Jeżeli nie lubisz specyficznego smaku białego pieprzu, to użyj świeżo zmielonego pieprzu czarnego lub pieprzu kolorowego. Smażenie boczkuBoczek pokrój na cienkie plasterki i usmaż na suchej patelni. Jeżeli jest bardzo chudy, to posmaruj patelnię odrobiną oleju. Idealny boczek do jajek po benedyktyńsku powinien być zrumieniony i chrupiący. Podgrzanie kajzerekBułki kajzerki przekrój na pół – otrzymasz 4 kawałki pieczywa. Podgrzej bułki w tosterze lub opiekaczu. Gotowanie jajek w koszulkachW garnku zagotuj około 1 litr wody i dodaj 2 łyżki octu spirytusowego oraz szczyptę soli. Zmniejsz moc palnika – woda powinna delikatnie się gotować. Zanim przystąpisz do gotowania, wybij jajko do miseczki lub filiżanki. Każde jajko gotuj osobno. Metalową lub drewnianą łyżką zamieszaj wodę z octem, tworząc wir. W jego środek delikatnie wlej wybite jajko. Jajko w koszulce jest gotowe, gdy białko się zetnie. Czas gotowania średniej wielkości jajka to około 3-4 minuty. Ugotowane jajko wyjmij z wrzątku za pomocą sitka lub łyżki cedzakowej, by odsączyć wodę. Łączenie składnikówNa talerzu ułóż podgrzaną bułkę. Na pieczywie połóż podsmażony boczek i jajko w koszulce. Polej wierzch jajka sosem holenderskim.

Jajka po benedyktyńsku podawaj na ciepło. Możesz przed podaniem posypać potrawę posiekanym szczypiorkiem lub cebulką dymką, ewentualnie podawać z różnymi kiełkami lub sałatą.

Jaj zrobić idealne jajka po benedyktyńsku? Przydatne wskazówki

Jajka po benedyktyńsku wymagają nieco wprawy. Aby sprawnie wykonać wszystkie czynności, warto wcześniej przygotować sobie wszystkie składniki. W czasie podgrzewania wody, w której będą gotowane jajka, możesz podsmażyć bekon i przygotować sos holenderski, który najlepiej smakuje podawany od razu po przygotowaniu.

Bułki kajzerki to zamiennik oryginalnych bułek śniadaniowych typu English muffin, które nie są dostępne w każdym sklepie, a są elementem oryginalnego przepisu na Eggs Benedict. Kajzerki możesz zastąpić wytrawnymi bułkami maślanymi lub podgrzanym w tosterze pieczywem tostowym. Boczek możesz zastąpić bekonem lub szynką, która nadaje się do podsmażenia na patelni np. szynką parmeńską.

