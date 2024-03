Biszkoptowe jajeczka na Wielkanoc to hit w moim domu, przepis dostałam od najlepszej przyjaciółki

Wielkanoc jest doskonałym czasem do przygotowywania różnych słodkości. Oczywiście nie może zabraknąć wtedy klasycznych wypieków, takich jak na przykład mazurek czy babka piaskowa, ale warto postawić też na nowe smakołyki. Jedną z bardziej oryginalnych propozycji są biszkoptowe jajka. Gwarantujemy, że goście będą pozytywnie zaskoczeni tym deserem i zrobi on furorę na waszym wielkanocnym stole.

Jak zrobić biszkoptowe jajka?

Tradycyjne wypieki wielkanocne stanowią nieodłączny element świątecznego stołu. Nie tylko świetnie smakują, ale także dodają uroku i koloru – tak jest w przypadku biszkoptowych jajeczek, które kuszą swoim wyglądem. Takie jajeczka to urocze wypieki, które będą się też wspaniale prezentować, a w ich przygotowanie, a przede wszystkim ozdabianie, możecie zaangażować również dzieci.

Zrobienie takiej słodkiej przekąski jest łatwiejsze, niż myślicie. Podstawą jest biszkopt – wbrew pozorom wcale nie potrzebujecie specjalnej receptury, by go przygotować. Śmiało możecie zrobić biszkopt bez przepisu. Gdy wasz placek będzie już gotowy – przekrójcie go na pół (by powstały dwie okrągłe warstwy). Z każdej części powycinajcie elementy w kształcie jajek, użyjcie do tego specjalnych foremek do ciastek. Potem wystarczy, że wyłożycie masę na wierzch jednego biszkoptowego jajka i zakryjecie drugim. Na koniec polejcie takie jajeczka polewą lub udekorujcie lukrem.

Jaką masą przełożyć biszkoptowe jajka?

Masa, którą przełożycie takie jajka, jest kluczowym elementem całego deseru. Nada mu wspaniałego smaku, ale też odpowiednich walorów wizualnych. Taki wypiek bez odpowiedniej masy byłby wręcz „niekompletny”. Postawcie na swój ulubiony smak. Możecie użyć też serka mascarpone lub przygotować jedwabisty i obłędnie smaczny krem do deserów z dwóch składników.

Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie masy w typie słynnych lodów o smaku stracciatella. Pamiętajcie o tym, że kluczem do tego by nadzienie było kremowe i trwałe jest jego odpowiednie schłodzenie. Jeśli nałożycie ciepłą masę na biszkopt – szybko stanie się „wodnista” i niestety może zepsuć efekt końcowy.

Jak udekorować jajka z biszkoptu? Ciekawe pomysły

Będziecie mieć z pewnością też dużo zabawy i radości podczas dekorowania tego przysmaku. Jak to zrobić? Tutaj nie istnieją żadne ograniczenia poza waszą wyobraźnią. Możecie użyć polewy w jednym smaku lub zrobić ciekawy miks, na przykład dekorując połowę biszkoptowego jajka jasną polewą, a drugą połówkę czarną polewą. Dobrym pomysłem jest również przyrządzenie domowego lukru.

W sklepach dostaniecie też bardzo dużo ozdób wielkanocnych przeznaczonych do dekoracji ciastek, które będą idealnie pasować właśnie do przystrojenia takich jajeczek. Mowa o różnego rodzaju posypkach, jadalnych koralikach. Obłędnie na takich jajeczkach będą prezentować się motyle waflowe. Jeśli użyjecie polewy czekoladowej – możecie poukładać na niej na przykład malutkie draże M&MS (dzieci oszaleją na punkcie takich słodkości).

