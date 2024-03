Ekspresowy schab na Wielkanoc, zrobicie go w mniej niż 20 minut. U mnie wszyscy się nim zajadają

Schab na święta wielkanocne to popularne danie, które można przyrządzić na wiele sposobów. Możecie upiec go z dodatkiem aromatycznych ziół i przypraw, ale to nie koniec. Inną metodą, dzięki której to mięso wyjdzie niezwykle smaczne, jest przygotowanie go w formie pieczeni faszerowanej i wypełnienie na przykład śliwkami lub suszonymi owocami. Nada to potrawie nie tylko wspaniałego smaku, ale też ciekawej tekstury. My proponujemy przygotowanie gotowanego schabu. Jest to opcja „last minute” na święta wielkanocne, ponieważ taki schab możecie zrobić w ostatniej chwili. Jego przyrządzenia zajmie wam zaledwie kilkanaście minut.

Jak zrobić ekspresowy schab na Wielkanoc? Prosty przepis

Niezwykle istotne jest, by wybierając schab do gotowania zwrócić uwagę na jakość mięsa – jest to kluczowe, by wasza potrawa była smaczna. Lepiej jest kupić schab „na wagę” niż ten paczkowany. W przypadku mięsa w plastikowych opakowaniach łatwiej jest producentom ukryć jego mankamenty. Jeśli przed gotowaniem schabu właśnie wyjęliście mięso z lodówki, to poczekajcie, aż osiągnie ono temperaturę pokojową. Zimny schab będzie potrzebować więcej czasu, by się ugotować. Bardzo ważne jest, by po ugotowaniu schabu pozostawić go w garnku do powolnego ostygnięcia – wtedy będzie najsmaczniejszy. Pamiętajcie, że gotowany schab możecie przechowywać w lodówce przez maksymalnie pięć dni.

Przepis: Gotowany schab Największą zaletą tego schabu jest ekspresowy czas przyrządzenia, ale też świetny smak. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki 3 łyżki musztardy

kilka ząbków czosnku

1 kg schabu

2 łyżki majonezu

papryka ostra, sól i pieprz, majeranek, czosnek granulowany, papryka słodka Sposób przygotowania Przygotowanie mięsaNajpierw dokładnie umyjcie schab, a później natnijcie odrobinę w kilku miejscach i włóżcie tam obrane ząbki czosnku. Przygotujcie marynatęZe wszystkich przypraw, musztardy i majonezu przygotujcie mieszankę i natrzyjcie nią mięso. Możecie dodać też odrobinę oleju lub oliwy z oliwek. Gotowanie schabuGotujcie schab najpierw przez około 7-8 minut do momentu wrzenia. Następnie wyłączcie palnik i całość pozostawcie do ostygnięcia. Później ponownie zagotujcie wodę ze schabem i gotujcie przez taki sam czas jak poprzednio. Na koniec schłodźcie całość i wyjmijcie schab z zalewy.

Dużą zaletą przyrządzania schabu właśnie w ten sposób jest czas – zrobicie tę potrawę w ciągu kilku chwil, a do tego nie musicie nawet uruchamiać piekarnika. Co więcej, jest on też zdrowszy i mniej kaloryczny.

Jak podawać gotowany schab?

Tak przyrządzony schab idealnie sprawdzi się jako dodatek do świątecznych kanapek. Możecie pokroić go w plasterki i podawać na ciepło lub na zimno. Jeśli chcecie pokroić schab na bardzo cienkie plastry, które najlepiej będą smakować na kanapkach – użyjcie ostrego noża o dużej powierzchni tnącej, wtedy zrobicie to z łatwością.

Możecie też pokroić go w grubsze plastry i podgrzać na patelni – wtedy idealnie sprawdzi się jako błyskawiczny obiad. Będzie świetnie smakować na przykład z sosem koperkowym, pieczeniowym lub grzybowym. Jeśli chcecie podać taki schab w bardziej oryginalny sposób – możecie pokroić go w drobną kostkę i dodać do sałatki. Połączcie go z ulubionymi warzywami, takimi jak sałata, pomidory, ogórki, papryka oraz cebula. Całość skropcie delikatnym dressingiem – idealnie sprawdzi się na przykład domowy sos winegret, ale możecie wykorzystać też inne zdrowe sosy do sałatek.

Czytaj też:

Takiej wersji białej kiełbasy na Wielkanoc nie jedliście. Szybka zapiekanka palce lizać! Polecam sprawdzony przeze mnie przepisCzytaj też:

Jak ekspresowo pokroić warzywa na sałatkę jarzynową? W końcu nie spędzam połowy dnia w kuchni