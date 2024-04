Tę pyszną przekąskę robię w 15 minut. Rodzina zawsze prosi o dokładkę

Nie masz ochoty na spędzanie czasu w kuchni, a rodzina domaga się czegoś ciepłego do jedzenia? Ja w takich sytuacjach sięgam po przepis na placuszki kukurydziane. Smakują obłędnie i co najważniejsze nie wymagają wiele pracy. By je przygotować, wystarczy kwadrans i kilka łatwo dostępnych składników.

Placuszki kukurydziane to moja przekąska numer jeden. Lista ich zalet jest bardzo długa. Są proste i szybkie w przygotowaniu, a w dodatku zdrowe i pyszne. Nie obciążają mocno domowego budżetu. Powstają na bazie tanich składników, które z łatwością możesz dostać w każdym supermarkecie lub sklepie spożywczym za dość przystępną cenę. Ich niewątpliwym atutem jest też uniwersalność. Świetnie sprawdzają się nie tylko na drugie śniadanie, ale również szybki obiad. Jak zrobić placuszki kukurydziane? Placki z kukurydzy można przygotować na wiele różnych sposobów. Przedstawiony niżej przepis potraktuj jako swego rodzaju inspirację i śmiało modyfikuj recepturę zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz upodobaniami. Możesz na przykład wykorzystać szczypiorek albo natkę pietruszki zamiast bazylii. Jeśli natomiast chcesz nieco podkręcić smak placuszków, dodaj do kukurydzianej masy odrobinę papryczki chili i trochę czerwonej cebuli. Jeżeli nie masz pod ręką mleka, sięgnij po śmietankę kremówkę. Mąkę pszenną z powodzeniem zastąpi kukurydziana. Nie zawiera glutenu. Ma w sobie za to sporo błonnika. Związek ten zwiększa uczucie sytości po posiłku i poprawia przemianę materii. Przepis: Placuszki kukurydziane Ta szybka i prosta przekąska podbije serca zarówno dużych, jak i małych smakoszy. Musisz jej spróbować Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 g kukurydzy z puszki

1 jajko

3 łyżki mąki

2,5 g proszku do pieczenia

15 ml mleka

sól

kurkuma

słodka papryka

pieprz

5 listków bazylii

olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie masy na placuszkiOdcedź kukurydzę i wrzuć ją do kielicha blendera/ Dodaj szczyptę kurkumy, słodkiej papryki. Zmiksuj wszystko na jednolitą masę, ale tak, by kawałki kukurydzy były w niej widoczne. Następnie przełóż masę do miski, dodaj posiekaną bazylię, mleko oraz jajko i wymieszaj wszystkie składniki. Na koniec przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia przez sito i dodaj ją do masy. Dopraw całość solą i pieprzem, a potem delikatnie wymieszaj. Smażenie placuszkówNakładaj masę na rozgrzaną i nasmarowaną olejem patelnię. Smaż placuszki przez około 1,5 minuty. Gdy nieco urosną i zarumienią się, przewróć je na drugą stronę i powtórz czynność. Z czym podawać placki z kukurydzy? Placuszki kukurydziane najlepiej podawać na ciepło. Możesz je serwować razem z warzywami i jajkiem sadzonym. Świetnie smakują w połączeniu z sałatą, pomidorkami koktajlowymi, ale nie tylko. Tworzą też doskonały „duet” z bekonem lub podsmażaną szynką parmeńską. Jeśli zależy ci na tym, by stworzyć sycące, a jednocześnie mniej kaloryczne danie, zrób do placuszków prosty, lekki i szybki sos na bazie jogurtu naturalnego z dodatkiem czosnku, musztardy, przypraw i ziół, na przykład mięty. Czytaj też:

