Łączę warzywa z nietypowym składnikiem i robię zapiekankę. Parę minut pracy, a zachwytom nie ma końca

Zapiekanki to doskonały pomysł na obiad, który nie obciąża domowego budżetu. Można je zrobić z kilku niewyszukanych składników znalezionych w lodówce lub szafce kuchennej. Nie wymagają dużego doświadczenia, a ich przygotowanie nie pochłania wiele energii. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, bo danie musi spędzić kilkadziesiąt minut w piekarniku. Czas oczekiwania wynagradza jednak smak potraw. Moja zapiekanka jest tego najlepszym dowodem. Poznajcie przepis.

Jak zrobić tanią zapiekankę z warzywami?

Sekretnym składnikiem mojej zapiekanki jest serek wiejski. Mieszam go z jajkami, warzywami, startym serem i oliwą z oliwek. Najtrudniejsza faza przygotowań to bez wątpienia oczekiwanie aż danie będzie gotowe. Moja rodzina zawsze się niecierpliwi, a kiedy potrawa trafi na stół znika w mgnieniu oka do ostatniego kęsa.

Przepis: Zapiekanka z serkiem wiejskim i warzywami To świetna propozycja na śniadanie lub obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 6 Składniki 4 jajka

400 g serka wiejskiego

2 małe cukinie

2 duże pomidory

4 łyżki startego żółtego sera

2 łyżki oliwy z oliwek

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie warzywUmyjcie pomidory i cukinie. Pokrójcie warzywa na kawałki. Wrzućcie je do miseczki i lekko posólcie. Dzięki temu szybciej puszczą sok. Robienie zapiekankiWybijcie jajka do brytfanki. Dodajcie serek, odsączone z nadmiaru płynu warzywa i oliwę do żaroodpornego naczynia. Doprawcie solą i pieprzem. Wymieszajcie całość i posypcie startym serem. PieczenieRozgrzejcie piekarnik do 180 stopni i wsadźcie naczynie żaroodporne do piekarnika na 30-40 minut. Zapiekanka będzie gotowa, gdy nabierze złocistego koloru.

Zapiekanka najlepiej smakuje na ciepło. Przed podaniem możecie udekorować ją świeżymi listkami bazylii, posiekaną natką pietruszki lub szczypiorkiem.



Wskazówka: Możecie dowolnie modyfikować wskazaną recepturę. Możecie do niej dodać również inne warzywa, na przykład paprykę, brokuła, szparagi czy szpinak. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.

Inne pomysły na tanie zapiekanki z warzywami

Szukając pomysłu na tani obiad, możecie też śmiało sięgnąć po inne przepisy na zapiekanki. „Głównym bohaterem” dania zostać może na przykład:

makaron – dobrze komponuje się z warzywami (marchewką, pomidorami, papryką, brokułem etc.), a także wędzonym boczkiem, mięsem mielonym czy żółtym serem,

ryż – można je łączyć z rozmaitymi jarzynami, a także kurczakiem i leśnymi grzybami,

kasza – tworzy świetny duet z pieczarkami oraz warzywami

ziemniaki – świetnie współgrają z kiełbasą, boczkiem, szynką, mięsem mielonym, różnego rodzaju warzywami i serami,

płatki owsiane – doskonale smakują w „towarzystwie” szpinaku, mozzarelli, suszonych pomidorów i wędzonego łososia.

