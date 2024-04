Mój sos waniliowy wzbudza zachwyt, sekretem jest użycie 1 składnika. Minimum pracy i ekspresowy efekt

Sos waniliowy, określany też jako sos angielski, to idealny dodatek do deserów, między innymi ciast czy lodów, ale też naleśników oraz różnego rodzaju placuszków. Jego najważniejszym składnikiem jest oczywiście wanilia, która nadaje mu charakterystyczny smak i zapach. Świetnie sprawdzi się więc jako urozmaicenie słodkości, ale nie tylko, ponieważ pasuje również do dań wytrawnych. Taki sos jest dość łatwy i naprawdę szybki w przygotowaniu, a więc zrobicie go bezproblemowo, nawet jeśli jest to wasz „kuchenny debiut”.

Jak szybko zrobić domowy sos waniliowy? Prosty przepis

Charakterystyczny dla tego sosu jest oczywiście jego waniliowy aromat, ale też gęsta konsystencja, która nieco przypomina budyń. Możecie podawać go zarówno w formie polewy, jak i nadzienia. Podczas przygotowywania tego sosu bardzo ważne jest użycie odrobiny mąki ziemniaczanej – dzięki niej nabierze on odpowiedniej konsystencji. To mój „sekretny sposób” na to, by taki sos zawsze się udał.

Przepis: Sos waniliowy Ten sos waniliowy to teraz mój obowiązkowy dodatek do każdego deseru Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 5 Składniki 2 żółtka

250 ml mleka

10 g mąki ziemniaczanej

500 g cukru

2 sztuki esencji waniliowej Sposób przygotowania Gotowanie mlekaRobienie tego sosu rozpocznijcie od podgrzania połowy mleka. Drugą połowę z kolei zmieszajcie z mąką ziemniaczaną, a następnie połączcie z gotującym się mlekiem i zagotujcie całość. Przygotowanie żółtekKolejny krok to dokładne utarcie żółtek z cukrem. Później musicie dodawać je stopniowo do gorącego mleka wymieszanego z mąką ziemniaczaną. Wszystkie składniki mieszajcie do momentu, aż powstanie gęsta masa. Na koniec dodajcie esencję waniliową. Sos należy nieco ostudzić.

Przygotowanie sosu waniliowego – najważniejsze porady

Przygotowując sos waniliowy najlepiej wykorzystać laskę wanilii – wtedy będzie on cudownie aromatyczny, właśnie dzięki temu składnikowi. Większość z nas jednak nie ma jej w domu, a więc śmiało możecie użyć wtedy też cukru wanilinowego lub ekstraktu z wanilii. Zależnie od tego, który składnik wybierzecie, wasz sos będzie miał delikatnie inny smak. Jeśli chcecie, żeby sos waniliowy był gęstszy – zamiast mleka możecie użyć śmietany kremówki. Żeby był z kolei jeszcze bardziej treściwy dodajcie do niego odrobinę masła (około 200 g będzie odpowiednią ilością).

Taki gotowy sos waniliowy możecie podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno – w obu wersjach będzie smakować naprawdę świetnie. Możecie go przechowywać przez około tydzień, jednak pamiętajcie, że musi być on trzymany w lodówce.

Do czego podawać sos waniliowy?

Taki domowy sos waniliowy będzie wspaniałym uzupełnieniem deserów, ale też owocowych sałatek, budyniu lub galaretki. Co więcej, możecie użyć go też na przykład do kawy, by nadać jej słodyczy i wspaniałego aromatu – wystarczy tylko kilka kropli. Będzie idealny też do lodów, wtedy najlepiej podawać jeszcze ciepły sos, który będzie doskonale kontrastował z zimnem lodów. Wspaniale sprawdzi się też do dekoracji tortów, ciast i innych deserów. Z kolei do szarlotki z budyniem taki sos to dodatek wręcz obowiązkowy.

Nie musicie jednak wcale ograniczać się do podawania sosu waniliowego do dań słodkich, śmiało możecie wykorzystać go również jako dodatek do wytrawnych potraw. Choć takie połączenie brzmi dość dziwnie, to smakuje naprawdę obłędnie. Śmiało możecie delikatnie polać nim różnego rodzaju mięsa, na przykład pieczony schab czy pierś z kurczaka. Jest to dobra propozycja dla tych, którzy lubią „bawić się” smakami, łącząc słodycz ze wytrawnymi daniami. Możecie też spróbować zrobić sos karmelowy w wersji fit.

Czytaj też:

Podkręcam dietę owsiankową, dodając te drobinki. Bezproblemowo pożegnałam się z tłuszczykiemCzytaj też:

Grillowany ananas z miodem i szczyptą tej przyprawy to obłęd. Podaję go, gdy goście mają dość kiełbaski