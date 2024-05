Te chipsy smakują i nie szkodzą zdrowiu. Poznaj najprostszy i szybki przepis na chrupiące banany

Chipsy bananowe to idealna alternatywa dla tradycyjnych przegryzek. Są chrupiące i słodkie, a jednocześnie znacznie zdrowsze niż klasyczne batony, ciastka czy chrupki. Przekąski przyrządzone w domu nie zawierają sztucznych barwników, konserwantów czy dodatkowych porcji cukru. Świetnie hamują uczucie głodu pojawiające się między posiłkami. Już niewielka porcja zapewnia uczucie sytości na długo. To ważna informacja dla osób dbających o linię i tych, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Chipsy z bananów doskonale sprawdzają się jednak nie tylko na diecie.

Jak zrobić chipsy bananowe z piekarnika?

Przepis na domowe chipsy z bananów jest dziecinnie prosty. Weź dojrzałe owoce (ich ilość zależy od tego, ile przekąsek chcesz zrobić). Umyj je przed obraniem, a następnie usuń z nich skórkę. Następnie pokrój wszystkie banany na cienkie plasterki (około 5 milimetrów grubości). Tak przygotowane owoce poukładaj na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Całość wsadź do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na 15-20 minut.

Chipsy bananowe z patelni

Domowe chipsy bananowe możesz też przygotować przy użyciu patelni. Umyte, obrane i pokrojone w cienkie plasterki owoce wrzuć na patelnię z rozgrzanym olejem kokosowym lub rzepakowym. Smaż je do momentu aż zyskają rumiany kolor. Na koniec odsącz poszczególne plasterki z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Ostrzegamy jednak, że, smażona przekąska nie jest tak zdrowa, jak ta pieczona w piekarniku.

Jak wykorzystać domowe chipsy bananowe w kuchni?

Domowe chipsy z bananów świetnie sprawdzają się jako samodzielna przekąska. Możesz również dodać je do owsianki albo musli. Będą też świetną dekoracją różnego rodzaju ciast i deserów przygotowanych na bazie owoców. Pamiętaj o odpowiednim przechowywaniu przekąski. Trzymaj ją strunowych woreczkach, szczelnie zamykanych słoikach lub próżniowych pojemnikach. Nie powinna mieć dostępu do wysokich temperatur, światła i wilgoci. W przeciwnym razie stracą swoje właściwości. Poza tym zmieni się ich struktura. Staną się twarde lub gumowate.

