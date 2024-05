Zrób to przed obraniem bananów. W przeciwnym razie możesz sobie zaszkodzić

Banany są uprawiane głównie w Afryce, Azji oraz Ameryce Środkowej. Muszą pokonać dalekie odległości, by trafić do Europy. Dlatego plantatorzy moczą je w roztworach z konserwantów. Ma to zapobiec przedwczesnemu psuciu się owoców. Częstą praktyką jest również spryskiwanie ich środkami grzybobójczymi i substancjami przyspieszającymi dojrzewanie. Wszystkie te związki osadzają się na skórce. Dlatego należy ją usunąć przed zjedzeniem bananów. Zanim jednak przystąpimy do działania, trzeba zrobić coś jeszcze. To prosta, ale bardzo ważna czynność.

Mycie bananów przed obraniem

Wydaje się, że obranie bananów rozwiązuje problem pestycydów i chroni nas przed kontaktem ze szkodliwymi substancjami zgromadzonymi na skórce. Czy rzeczywiście? Niekoniecznie. Trzeba bowiem pamiętać, że dotykanie skórki podczas obierania stwarza ryzyko przeniesienia toksycznych związków na skórę. Dotyczy to także różnego rodzaju zabrudzeń. Nie wszystkie zanieczyszczenia można dostrzec gołym okiem. Dlatego należy umyć banany przed pobraniem. Najlepiej zrobić to w dwóch etapach.

Najpierw warto zanurzyć owoce w kwaśnym roztworze. By go stworzyć, wystarczy, dodać do jednego litra wody pół szklanki octu. Kolejna faza to płukanie bananów w roztworze zasadowym na bazie sody (1 łyżka sody na 1 litr wody). Na koniec trzeba umyć banany pod bieżącą wodą. Przedstawione zasady można z powodzeniem zastosować także w przypadku innych owoców, na przykład borówek amerykańskich, truskawek, jagód itp.

Jak wykorzystać banany w kuchni?

Banany można jeść na surowo lub wykorzystać do przygotowania różnego rodzaju koktajli czy deserów. Świetnie sprawdzają się jako baza placuszków, muffinek czy domowych lodów. W połączeniu z kaszą jaglaną stworzą pyszny budyń. Niewiele osób jednak wie, że te owoce wspaniale współgrają z wytrawnymi smakami. Jeśli lubicie eksperymentować w kuchni, dodajcie je do gulaszu. Możecie też zrobić z nich zupę. Wspaniale komponują się z wieloma różnymi przyprawami, między innymi curry.

