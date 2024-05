Te chrupiące paluszki robię w 30 minut. To moja ekspresowa przekąska na wieczór

Paluszki z ciasta francuskiego to jedna z moich ulubionych przekąsek. Różnorodność dodatków sprawia, że ich smak nigdy się nie nudzi. Możesz przygotować paluszki z ciasta francuskiego z dowolnymi słodkimi i wytrawnymi dodatkami, dzięki czemu zastąpisz nimi podawane do popołudniowej kawy ciastka lub wykorzystasz jako dodatek do dipów, czerwonego barszczu oraz samodzielną przekąskę.

Jak zrobić paluszki z ciasta francuskiego?

Aby przygotować paluszki z ciasta francuskiego, wystarczą 3 składniki, czyli ciasto, jajka i nadzienie – poniższy przepis uwzględnia nadzienie z wędzonego boczku, który możesz zastąpić ulubioną szynką np. szynką parmeńską lub żółtym serem. Jeżeli chcesz udekorować paluszki z ciasta francuskiego i podbić ich smak, to możesz posypać je przed pieczeniem np. rozmarynem, nasionami czarnuszki, gruboziarnistą solą, mieloną papryką bądź sezamem.

Porada: jajka, które używane są do smarowania ciasta francuskiego, powinny mieć temperaturę pokojową – wyjmij je z lodówki na 1-2 godziny przed pieczeniem.

Przepis: Paluszki z ciasta francuskiego z boczkiem Ta pysznie chrupiąca i aromatyczna przekąska na wieczór sprawdzi się na przyjęciu i podczas oglądania filmu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 2 płaty ciasta francuskiego

2 jajka

100 g wędzonego lub gotowanego boczku Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówPrzed przystąpieniem do robienia paluszków z ciasta francuskiego, wyłóż blachę z wyposażenia piekarnika papierem do pieczenia oraz rozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza (góra-dół, bez termoobiegu). Jajka wbij do miseczki i roztrzep widelcem lub rózgą kuchenną. Boczek pokrój na cienkie plasterki (możesz też użyć wędzonego lub gotowanego boczku w plastrach). Z boczku odetnij skórę. WykonanieCiasto francuskie wyjmij z lodówki. Delikatnie rozwiń dwa płaty ciasta. Płat ciasta francuskiego posmaruj cienką warstwą roztrzepanego jajka. Cały płat posmarowanego jajkiem ciasta francuskiego pokryj cienkimi plasterkami boczku. Drugi płat ciasta francuskiego również posmaruj cienką warstwą roztrzepanego jajka i przykryj nim boczek (jajko powinno znajdować się od strony boczku). Dociśnij płaty ciasta i zlep brzegi. Krojenie i formowanie paluszkówZa pomocą ostrego noża, kółka do cięcia makaronu lub noża do pizzy pokrój ciasto francuskie na cienkie paski (około 2 cm szerokości). Każdy pasek zwiń, tworząc spiralkę. Układaj pocięte i zwinięte ciasto francuskie na blaszce, zachowując odstępy. Smarowanie jajkiem i pieczenieWierzch każdej spiralki z ciasta francuskiego posmaruj roztrzepanym jajkiem. Wstaw blaszkę z paluszkami do nagrzanego piekarnika i piecz około 15-20 minut – gotowe paluszki są rumiane.

Z czym podawać paluszki z ciasta francuskiego?

Paluszki z ciasta francuskiego to przekąska, którą możesz podawać z różnymi sosami np. sosem czosnkowym, sosem paprykowym, sosem ziołowym oraz sosem salsa. Doskonale smakują również paluszki z ciasta francuskiego podawane z guacamole.

Możesz również podawać paluszki z ciasta francuskiego jako dodatek do zup. Świetnie zastępują pieczywo podawane do np. grochówki, kapuśniaku i zupy ogórkowej oraz paszteciki i kapuśniaczki, które tradycyjnie podawane są do czerwonego barszczu.

Ciasto francuskie wykorzystasz w kuchni na wiele sposobów

Tradycyjne ciasto francuskie wymaga długiego przygotowania. Składniki, których potrzebujesz, aby je zrobić, to m.in. mąka pszenna, zimna woda i zimne masło. Za charakterystyczną listkową strukturę ciasta francuskiego odpowiada kilkukrotne wałkowanie, składanie i chłodzenie.

Do szybkich przekąsek i deserów najlepiej kupić gotowe ciasto francuskie, które dostępne jest w niemal każdym sklepie spożywczym. Zwróć jednak uwagę na jego skład – im mniej składników, tym lepszy smak i wyższe wartości odżywcze przygotowywanych potraw.

Ja zawsze mam w lodówce 2-3 opakowania ciasta francuskiego, które idealnie sprawdza się w kryzysowych sytuacjach. Można z niego zrobić np. pyszną tatrę na obiad lub kolację, upiec pierożki z mięsnym bądź warzywnym nadzieniem, ciasteczka, rogaliki, pizzę i inne przekąski.

3 ważne zasady, dzięki którym ciasto francuskie będzie delikatne i chrupiące

Zarówno domowe, jak i gotowe ciasto francuskie powinno być przechowywane w lodówce. Niska temperatura ciasta sprawia, że po włożeniu do piekarnika staje się kruche i chrupiące oraz ładnie się rozwarstwia. Drugą ważną kwestią jest temperatura pieczenia. W przypadku ciasta francuskiego optymalna temperatura pieczenia to 200 stopni Celsjusza (góra-dół, bez termoobiegu). Co więcej, ciasto francuskie zawsze wstawiamy od razu po uformowaniu do nagrzanego piekarnika.

