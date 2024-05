Przepis na fit kotlety mam od koleżanki, która od zawsze jest szczupła. Są lepsze niż klasyczne

Dietetyczne dania nie tylko pomagają w utrzymaniu zdrowej sylwetki, ale również mogą być niezwykle smaczne. Kluczem do sukcesu w takim „fit gotowaniu” jest umiejętne łączenie składników i przypraw, co sprawia, że posiłki są nie tylko zdrowe, ale i pyszne. Wielu z nas jest miłośnikami kotletów mielonych – jest to potrawa smaczna, ale też szybka w przygotowaniu. Podczas diety wcale nie musicie sobie odmawiać tego dania – wystarczy przygotować je w wersji dietetycznej, a zamiast mięsa użyć innego składnika.

Jak przygotować dietetyczne kotlety z kaszy jęczmiennej?

Takie bezmięsne kotlety z kaszy jęczmiennej będą doskonałym pomysłem na zdrowy posiłek. Przygotujecie je z zaledwie kilku składników. Wystarczy, że macie w domu kaszę jęczmienną, jajka, cebulę oraz bułkę tartą. Niezbędne będą również sól, pieprz i olej, ale to chyba obowiązkowe pozycje w każdej kuchni. Jeśli chcecie, żeby wasze danie było jeszcze bardziej aromatyczne – dodajcie gałkę muszkatołową. Do podstawowej wersji przepisu możecie dorzucić też pokrojone warzywa takie jak marchewka, por czy cukinia. Takie kotlety możecie wykorzystać również do przygotowania domowych, bezmięsnych burgerów.

Przepis: Kotlety z kaszy jęczmiennej Ten obiad jest pyszny, sycący, a do tego idealny na czas odchudzania Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 6 Składniki 400 g kaszy jęczmiennej

1 jajko

1 cebula

100 g bułki tartej

olej

sól

pieprz Sposób przygotowania Gotowanie kaszy jęczmiennejNajpierw umieśćcie kaszę jęczmienną na sitku i przelejcie ją wodą. Płuczcie ją, aż woda przestanie być mętna. Później gotujcie na małym ogniu ze szczyptą soli przez około 15 minut. Odpowiednie proporcje to 500 ml wody na szklankę kaszy. Przygotowanie cebuliObierzcie cebulę i pokrójcie ją w kosteczkę. Podsmażcie ją, by stała się złocista. Połączcie wszystkie składnikiUgotowaną i ostudzoną kaszę połączcie z cebulą i pozostałymi składnikami. Całość połączcie w jednolitą masę i uformujcie z niej kotlety. Na koniec obtoczcie je jeszcze w odrobinie bułki tartej.

Jeśli macie chęć, by jeszcze poeksperymentować w kuchni, możecie przygotować kotlety ruskie lub kotlety z młodej kapusty.

Dlaczego kasza jęczmienna powinna zagościć w waszym menu?

Kasza jęczmienna jest bogatym źródłem wielu wartościowych składników odżywczych, które przyczyniają się do poprawy zdrowia. Przede wszystkim zawiera dużą ilość błonnika, który wspomaga trawienie, a także sprawia, że czujemy się dłużej syci. Kasza jęczmienna jest także bogata w minerały, takie jak magnez, cynk, żelazo i fosfor, które wspierają zdrowie kości, układu odpornościowego oraz krążenia. Do tego można przyrządzać z niej naprawdę pyszne potrawy. Możecie zrobić na przykład sałatkę z kaszą jęczmienną, zupę czy gulasz. Ciekawym pomysłem jest także podanie jej w wersji „na słodko” z miodem, orzechami i suszonymi owocami – taka propozycja idealnie sprawdzi się więc także jako sycący deser.

