Szwagier zrobił obiad dla całej rodziny w 15 minut. Jego danie nie ma sobie równych

Mój szwagier nie lubi spędzać dużo czasu w kuchni. Stał się mistrzem w wyszukiwaniu prostych i szybkich przepisów. W jego domu prym wiodą dania robione na włoską nutę. Ostatnio zaserwował nam makaron aglio olio z kurczakiem, tanie i obłędnie pyszne danie, które powstaje z kilku łatwo dostępnych składników. Nie powstydziłaby się go jednak żadna droga i renomowana restauracja.

Jak zrobić makaron aglio olio z kurczakiem?

Podstawą tego dania są tak naprawdę cztery składniki – makaron, kurczak, czosnek i oliwa z oliwek. Papryczka chili dodaje mu charakteru, ale nie jest niezbędna. Podobnie jak natka pietruszki. Jeśli chcesz możesz z niej zrezygnować albo wykorzystać inną zieleninę. Dobrym pomysłem jest posypanie gotowej potrawy startym parmezanem.

Przepis: Makaron aglio olio z kurczakiem To szybkie, proste, a zarazem pyszne i sycące danie Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 200 g makaronu typu wstążki

4 łyżki oliwy z oliwek

3 ząbki czosnku

1 papryczka chili

100 g piersi z kurczaka

pęczek natki pietruszki

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i posiekaj drobno natkę pietruszki. Pokrój pierś z kurczaka na kawałki. Posiekaj drobno papryczkę chili. Najlepiej robić to w rękawiczkach. Jeśli nie chcesz, by danie było zbyt ostre usuń z papryczki pestki. Gotowanie makaronuUgotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu, najlepiej al dente. Podsmażanie kurczakaW czasie, gdy makaron będzie się gotował, rozgrzej patelnię, wrzuć posiekaną papryczkę i przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Po chwili dodaj kurczaka. Całość dopraw solą i pieprzem. Łączenie składnikówGdy mięso będzie gotowe, dodaj na patelnię ugotowany makaron i natkę pietruszki. Wymieszaj całość i podsmażaj przez około minutę.

Wskazówka: Jeśli masz taką możliwość, wykorzystaj do przygotowania dania mięso z rosołu albo innej zupy. Dzięki temu zaoszczędzisz więcej czasu.

Rada: Do przygotowania tego dania, możesz wykorzystać dowolny makaron (spaghetti, penne etc.).

Inne szybkie dania inspirowane włoską kuchnią

Kuchnia włoska słynie z szybkich, tanich i pysznych potraw. Jej najważniejszym wyróżnikiem jest prostota. Jeśli lubisz dania inspirowane Italią, z pewnością przypadnie ci do gustu również makaron z mięsem mielonym, warzywami i serem feta albo penne ze szpinakiem. To świetne propozycje na obiad dla całej rodziny. Nie wymagają wiele wysiłku i nie nadwyrężają domowego budżetu. Do ich przygotowania możesz wykorzystać różnego rodzaju resztki, które zalegają w lodówce. Dzięki temu zaoszczędzisz i niczego nie zmarnujesz.

