Biorę te 2 składniki i robię z nich pyszną i szybką przekąskę. Wystarczy 25 minut w piekarniku

Wrap to rodzaj płaskiego „chlebka” wypełnionego farszem. Bez trudu możecie przygotować tę pyszną przekąskę w domu, nawet jeśli nie macie dużego doświadczenia w kuchni. Smakuje znacznie lepiej niż meksykańska tortilla czy arabska pita. W dodatku jest zdrowa i nie musicie jej sobie odmawiać, będąc na diecie.

Jak zrobić wrap z dwóch składników?

Przepis jest banalnie prosty. Wystarczy połączyć serek wiejski z jajkiem i upiec tę mieszankę w piekarniku. Gotowego wrapa można wypełnić dowolnymi składnikami i zawinąć jak klasyczną tortillę.

Przepis: Wrapy z serka wiejskiego To idealny zamiennik tortilli i klasycznych kanapek. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 serek wiejski

1 jajko

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie masyZmiksujcie serek wiejski z jajkiem i przyprawami na gładką masę. Pieczenie wrapówWyłóżcie blachę papierem do pieczenia i rozsmarujcie na niej masę jajeczno-serową, tak by utworzyła duże koło. Warstwa masy powinna być cienka. Włóżcie blachę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni przez 25 minut (z włączonym termoobiegiem).

Wskazówka: Wrapy z serka wiejskiego i jajka możecie podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Czym wypełnić wrap z serka wiejskiego i jajka?

Wybór dodatków zależy wyłącznie od waszych indywidualnych preferencji. Możecie zrobić farsz z hummusu, sałaty i pokrojonych na kawałki warzyw, na przykład paprykę, pomidory, cukinię itp. To wersja wegetariańska. Mięsożercom polecamy nadzienie z kawałkami usmażonego kurczaka lub innego mięsa (wołowiny, wieprzowiny etc.). Do wrapa możecie też włożyć kawałki wędzonego łososia, oliwki, kapary itp. W roli farszu doskonale sprawdzi się również klasyczna jajecznica lub tofucznica.

Wrapy świetnie komponują się również z różnymi sosami, między innymi dipem pomidorowym, czosnkowym czy jogurtowym. Jeśli nie macie czasu na ich przygotowanie, wykorzystajcie zwykły ketchup lub musztardę.

Jak wykorzystać wrapy z serka wiejskiego?

Wrapy możecie potraktować jako zamiennik klasycznych kanapek. Ta przekąska to również idealna propozycja na śniadanie lub lunch. Możecie ją zabrać do pracy, szkoły lub na uczelnię. Spakujcie przegryzkę do hermetycznie zamykanego pojemnika. Sos najlepiej przechować osobno, na przykład w słoiczku. Jeśli zbyt wcześnie polejecie nim farsz, nadzienie rozmięknie i będzie nieapetyczne. Najlepiej połączyć wszystkie składniki dopiero przed jedzeniem.

Czytaj też:

Mieszam jajka, otręby i ten leki serek, a później smażę. W 10 minut mam śniadanie marzeńCzytaj też:

Ekspresowe kotlety, od których nie przytyjecie. Mieszam płatki owsiane z innym fit składnikiem